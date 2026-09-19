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Entes Animados

Las sombras de Valeria Guglietti se estrenan en el Festival Internacional de Entes Animados que llega a Canido y San Mateo

Este domingo 21 se darán las dos únicas oportunidades de disfrutar del espectáculo de la argentina

Redacción Ferrol
19/09/2026 22:53
Una de las sombras que sorprendieron ayer al público en la Casa da Cultura de Neda, en este caso a cargo del británico Drew Colby
Una de las sombras que sorprendieron ayer al público en la Casa da Cultura de Neda, en este caso a cargo del británico Drew Colby
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El espectáculo de sombras de la argentina Valeria Guglietti ‘No toquen mis manos’ será el único protagonista de hoy en el programa del Festival Internacional de Entes Animados que se desarrolla por un total de ocho concellos. A diferencia de otras propuestas de este año, esta es una nueva incorporación que solo se podrá ver durante esta jornada, en Ferrol y Narón. 

La multipremiada ‘No toquen mis manos’ se llevará a escena a partir de las 12.30 horas en el centro cívico de Canido, gracias a la colaboración de la Asociación Veciñal con Titerario, la entidad encargada de la dirección artística. Asimismo, con el respaldo del Concello de Narón se representará a las 19.00 horas en el centro cívico e social de San Mateo.

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