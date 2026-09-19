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Ferrol

La marcha ciclista de este domingo da continuidad a las actividades de la Semana da Mobilidade

La plaza de la Constitución acogió un circuito para los niños y jóvenes

Redacción Ferrol
19/09/2026 22:46
semana de la movilidad
Actividad de la Semana da Mobilidade, en la plaza de la Constitución
Jorge Meis
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La plaza de la Constitución de Ferrol se convirtió este sábado en circuito de aprendizaje de las normas de seguridad de tráfico para los niños y jóvenes. Pese a las altas temperaturas y a tratarse de una jornada no lectiva, a lo largo de la mañana se pasaron aprendices de conductores con sus bicicletas o haciendo uso de las que, en colaboración con Roca, se pusieron a disposición. 

La actividad, que se enmarcaba en la programación de la Semana da Mobilidade, organizada por esta área municipal que dirige la edila Pamen Pieltain, tendrá continuidad en la jornada dominical con la celebración de la marcha ciclista popular, que partirá a las 11.00 horas de la plaza de Amboage. Esta actividad ya estaba previsto que se celebrase el próximo día 27 de septiembre, si bien adelantó su convocatoria para hacerla coincidir con esta efeméride, relacionada con la conducción segura y la movilidad.

La información, eje central de las actividades municipales de la Semana da Mobilidade

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La programación se cerrará con rutas guiadas. este lunes 21, a las 11.00 horas saldrá de la plaza de Galicia la ruta del Ferrol Modernista, y a las 17.00 horas tendrá lugar la de las antiguas fábricas de Ferrol, con salida de la oficina municipal de turismo del puerto.

Esta última se repetirá el martes 22 con salida a la misma hora del mismo lugar.

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