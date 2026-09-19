En marcha la redacción del proyecto del local de Ultramar

Momento de la firma de adquisición del local, en septiembre del año pasado Archivo

El arquitecto Ramón José Rey Lage será el encargado de redactar el proyecto básico y de ejecución del acondicionamiento del bajo de la calle Uruguay número 22 para que se convierta próximamente en el nuevo local de la Asociación Vecinal de Ultramar, cumpliendo así con una de las demandas históricas del tejido social del barrio ferrolano.

Así figura en el portal de Transparencia de la web municipal, registrándose un contrato menor adjudicado al profesional para llevar a cabo la tarea por un importe total de 10.346,23 euros. Fue el pasado mes de enero cuando el gobierno municipal se reunió con la directiva de la entidad vecinal para manifestarles su intención de poder comenzar las obras en el lugar antes de que finalice este 2026.

Pormenores

El presupuesto que maneja el Consistorio para convertir el bajo donde estuvo ubicado el supermercado Familia en la sede de la asociación es de 180.000 euros. A ello hay que sumarle los 198.000 que costó a las arcas públicas, adquiriéndose en el mes de septiembre de 2025. Ambas operaciones se sufragarán a través del convenio firmado entre el Concello y la Xunta de Galicia el pasado año para la “rexeneración urbana de Ferrol”, aportando la administración autonómica nueve millones de euros y la local tres.

El bajo tiene una superficie de 372 metros cuadrados en los que se prevé realizar varias tareas de renovación que incluyen trabajos en los solados y las carpinterías exteriores, demolición y construcción de tabiques para configurar el espacio y mejoras en la accesibilidad. Además, se contempla dotarlo de equipos y pequeños electrodomésticos necesarios para su funcionamiento. El objetivo principal es que la Asociación de Vecinos de Ultramar, que posee una sede en la esquina de la calle Nueva de Caranza con Sartaña, disponga de unas instalaciones más amplias que le permitan incrementar su oferta de actividades lúdicas y culturales