Ferrol
El entorno de la Puerta del Dique se prepara para que la piqueta derribe otro tramo más de muro
Se trata del tramo de muralla que va desde la garita en la que comienza Irmandiños y el acceso al Arsenal
Operarios de Parques e Xardíns continuaban este viernes la tarea que empezaron a realizar el pasado miércoles, retirando el sustrato de las zonas verdes y el arbolado ubicado en el entorno más próximo a la Puerta del Dique, uno de los pasos indispensables para que la maquinaria acceda sin problemas y comience un nuevo derribo.
Se trata del tramo de muralla que va desde la garita en la que comienza Irmandiños y el acceso al Arsenal, donde estaba al otro lado la ya desaparecida estafeta del recinto y desde donde se verá una buena panorámica del Dique de La Campana. Además, una vez tirada la tapia, se procederá a la renovación de todo el entorno, incluida la rotonda.