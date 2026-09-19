Cuatro ópticos de Ferrol y Narón, entre los homenajeados por el colegio oficial de Galicia

Asistentes al acto organziado por el Colexio Oficial de Ópticos EC

El Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia celebró este sábado en Santiago un acto de homenaje a los colegiados y colegiadas de cumplen 40 años dedicados a la salud visual de la población y a los que cumplen sus bodas de plata en el desarrollo de la profesión.

En este último grupo se encuentran dos profesionales de Ferrol y otros dos de Narón, aunque ayer no pudieron estar presentes en la celebración.

Se trata de Marcos López Vigo y María Teresa Mata Castro, de Ferrol; y Juan José Rodríguez Graña y Natalia Barro Ramil, de Narón. Con los demás homenajeados por sus 25 años suman una cuarentena de profesionales. Los que cumplen ya 40 años en el oficio son las ourensanas Rosa Ana Vicente Delgado y María Ángeles Mojón Fuentes; Antonio F. Serrat Soto, de Vigo; y María Belén Rodríguez González, de Vilaboa.

El acto estuvo encabezado por la presidenta, Esther Amaro, y toda su junta de gobierno, y contó con la asistencia de miembros de las primeras juntas de la entidad, como los presidentes de honor del Colexio Enrique Valcárcel y Eduardo Eiroa. Todos los homenajeados recibieron un diploma honorífico en agradecimiento por su trabajo, y los más veteranos también un pin de oro por su esfuerzo y tiempo de toda una vida dedicada a la visión.

La presidenta del Colexio, Esther Amaro, destacó lo especial de un evento que celebra “la gratitud, el orgullo y el reconocimiento a la trayectoria de profesionales que han dedicado una parte fundamental de sus vidas a cuidar de lo más preciado que posee el ser humano, su forma de mirar el mundo. Un compromiso inquebrantable con la salud pública”.

Esther Amaro reafirmó el compromiso firme del Colexio para seguir trabajando y exigiendo soluciones a las autoridades sanitarias gallegas. “Hoy queremos alzar la voz ante una realidad que resulta, sencillamente, incomprensible. Resulta paradójico y profundamente injusto que, siendo Galicia la primera comunidad autónoma en solicitar la incorporación de nuestra profesión al sistema público, sigamos siendo a día de hoy la única autonomía que no tiene creada la figura estatutaria del óptico optometrista en su sanidad pública. Seguiremos insistiendo, con argumentos científicos y de gestión, en la necesidad urgente de incluir de forma plena al óptico optometrista en la Atención Primaria del Sergas”, concluyó.