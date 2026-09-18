Youtubeiras+ volve contar con Ferrol e Narón e reparte 7.500 euros por usar o galego na rede
O certame cumpre a súa décima edición ofertando tres talleres gratuítos en liña e engadindo un premio honorífico
Os Servizos de Normalización Lingüística dos Concellos de Ferrol e de Narón volven unir forzas cos de Ames, Carballo, Moaña, Oleiros, Pontevedra, Rois, Santiago e Teo, así como coas tres universidades galegas, para facer posible un ano máis o proxecto Youtubeiras+. Esta edición, que será a décima, presentouse este mesmo venres 18 no Milladoiro, nun acto no que se avanzaron algúns detalles como a gran novidade desta convocatoria, o lanzamento dun premio honorífico á traxectoria de persoas e iniciativas vencelladas á creación dixital en galego.
As bases do certame xa se poden consultar na páxina web youtubeiras.gal, onde se admitirán inscricións até as 23.59 horas do 15 de novembro. Repartiranse un total de 7.500 euros en premios, entre sete categorías: Canle, Creación de contidos, Pódcast, Revelación, Calidade lingüística, Rede e Premio do público. As dúas primeiras están dotadas de 1.250 euros e o resto, de 1.000.
“Un referente imprescindible para a promoción e normalización do galego entre a mocidade e no ámbito dixital”, destacou a deputada de Lingua, Sol Agra, durante o acto de presentación.
Nesta convocatoria ofertaranse tres obradoiros en liña gratuítos, impartidos os mércores de outubro por creadoras premiadas en anteriores edicións. María Rúa (@prado_rua) ensinará a ‘Como ser unha ‘turras’ sen parecelo’, o día 7; Nuria Grandío (@konachadas) ocuparase de ‘Crear contidos con estratexia: das ideas ás redes sociais’, o 14; e Nee Barros (@neeumatiko), de ‘Conecta en galego: diversidade, talento e redes sociais’, o 21.