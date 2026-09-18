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Domingos a Escena

Una “desternillante comedia latina” retoma en Caranza los Domingos a Escena

La compañía está especializada en teatro grecolatino y audiovisual

Redacción Ferrol
18/09/2026 05:00
Corzos Reunidos nació en 2017 de la mano de miembros del Grupo Sardiña
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La programación cultural del Concello de Ferrol retoma esta semana los Domingos a Escena, el ciclo de teatro aficionado que se celebra en el centro cívico de Caranza desde hace más de dos décadas, con una compañía coruñesa multipremiada, especializada en teatro grecolatino y audiovisual. La asociación cultural Corzos Reunidos dará inicio a las representaciones con una “desternillante comedia latina” titulada ‘Anfitrión’, una de las últimas obras de Plauto.

Con Jesús Ricardo Martín en la dirección artística, Abel Caballero en la producción y Aldara Aldao en el sonido e iluminación, este domingo 19, como siempre a las 19.00 horas y con entrada libre, se pondrá en escena una obra histórica firmada por el que la compañía considera el ‘padre de la comediografía’. A Tito Maccio Plauto le reconocen el haber creado prototipos cómicos de la literatura universal, como el viejo verde o el enamorado empobrecido.

En ‘Anfitrión’ culminan distintos asuntos predilectos del autor, entre los que destaca la confusión de personajes, y los vuelca en lo que es una auténtica parodia de una tragedia griega. Así, el espectador se acercará a la mitología a través de nueve papeles, entre los que figuran nombres como los de Júpiter o Sosias, el protagonista.

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