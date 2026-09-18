Un hostelero de la calle Real denuncia “discriminación” en el reparto de la terrazas

Las tres terrazas están juntas Jorge Meis

Un hostelero del barrio de A Magdalena, el propietario de El 135 de la Real, denuncia “discriminación” y “desamparo” del Concello de Ferrol tras 16 meses “sin dar respuesta a nuestra solicitud de ampliación de terraza”, una situación que, asegura, “nos deja en una clara desigualdad de condiciones ante el resto de la hostelería de la calle”. Además, lamenta que la solución “informal” que se le ha propuesto sea “que resolvamos un trámite público pidiendo favores de palabra a un negocio vecino”.

El origen del conflicto se remonta a mayo de 2025, cuando la gerencia del establecimiento solicitó ampliar la terraza de seis a ocho mesas (pasando de 21,6 metros cuadrados a 28,8), aprovechando los siete metros que mide su fachada. Sin embargo, lamenta, el Ayuntamiento “no nos ha dado ninguna respuesta oficial ni informe técnico, incumpliendo su obligación de responder a los ciudadanos en un tiempo razonable”.

El hostelero explica que hay dos establecimientos colindantes, Lusitania y Casino, que tienen autorizadas 12 y ocho mesas, respectivamente, y que algún otro local de la misma calle dispone de “hasta 20 mesas. Nosotros, sin embargo, las tenemos limitadas a seis de forma injustificada. Y esta diferencia nos provoca un perjuicio económico diario y nos sitúa en una clara desventaja para competir en igualdad de condiciones”.

El propietario, que ha puesto los hechos en conocimiento del Valedor do Pobo, añade que se está incumpliendo la ordenanza en el artículo que exige una distancia mínima de 1,20 metros de separación entre terrazas.

Por último, expresa su asombro por el hecho de que la solución “propuesta” por la edila de Urbanismo sea “pedir permiso o un favor” a los locales colindantes, una alternativa que considera “inconcebible” y que presupone que el Concello se “desentiende de sus propias funciones”.

Respuesta

Preguntado sobre esta denuncia, el Concello afirma llevar meses “atendiendo las demandas planteadas tanto por los hosteleros como por los vecinos de esta calle, con el objetivo de encontrar una solución que se ajuste plenamente a la legalidad y responda a las necesidades existentes”.

En ese sentido, avanza que la próxima semana habrá una nueva reunión con el propietario “para seguir avanzando en la búsqueda de una solución que permita compatibilizar los distintos intereses y que garantice que todos los establecimientos de la calle puedan disponer de un espacio adecuado a sus necesidades, siempre dentro del marco legal vigente”.