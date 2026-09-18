Tres décadas de crónica negra en  Ferrolterra

Concentración de vecinos para reclamar avances en el asesinato de Elisa Abruñedo AEIG

Una muerte no debería caer en el olvido y más si no ha sido fortuita, si ha sido provocada por otra persona. Por ello rememoramos a través de estas líneas una parte de la crónica negra de Ferrolterra de los últimos treinta años y volvemos a poner en negro sobre blanco el nombre de víctimas y verdugos.

Echando la vista, atrás algunos recordarán un caso acontecido en la noche del 25 al 26 de marzo de 1993 en la parroquia de Franza, en Mugardos, que por unos meses se vió azotada por un escalofriante suceso: la muerte a golpes (le pegaron con un ancla en la cabeza) mientras dormía de Alfonso Martínez Gómez, trabajador de Astano, muy conocido. Su mujer, Josefa Balado Cordal, alertó a un vecino de haber hallado a su marido sin vida en la cama, con signos de violencia, y toda la estancia revuelta. Ahí arrancaría una investigación de lo más truculenta que se llegó a asociar en los primeros momentos con la muerte, días antes, del perro de la familia. Tras las pesquisas recabadas, la viuda acabaría ingresada, primeramente, en un psiquiátrico por padecer trastorno de somatización, siendo declarada culpable de la muerte de Martínez Gómez posteriormente. El fallecido habría hablado con varios compañeros de trabajo de la mala relación que tenía con su esposa, pista que sirvió para poner el foco de la investigación en ella.

Unos años después, en 1999, un doble asesinato volvería a sacudir a la sociedad ferrolana. El conocido como crimen de Tejeras dio mucho que hablar y escribir. Francisco Pardavila, de 66 años, y María Victoria Villadóniga, de 61, aparecían muertos en su casa del barrio de Caranza. El principal sospechoso fue desde un primer momento Dan Sampana, amigo del hijo del matrimonio, un ciudadano ghanés que había conocido en la cárcel de Teixeiro y al que habría ofrecido hospedarse por unos días con sus progenitores. La historia desencadenó en el internamiento penitenciario de este hombre, que no tardaría en decir que el asesinato habría sido ideado por su vástago y la pareja de este, que finalmente también fueron procesados por el crimen.

Ese mismo año, tras una intensa oleada de atracos y robos con fuerza en la comarca, otro crimen conmocionó a la tranquila villa de Pontedeume, donde asesinaron de un tiro en el pecho al conserje del hotel Eumesa. José Manuel Camino Huertas, Pepe ‘O Lobo’. Un chicle hallado junto al cuerpo de este trabajador arrojó las pistas sobre un posible sospechoso, el colombiano Alfredo Zamorano, viejo conocido de la Policía, y al que se le hacía seguimiento desde hacía unos días por sospechar que portaba un arma. Este hombre desapareció de la escena local hasta que un mes después fue arrestado en Roma por robar en un piso, lo que motivó su extradición. Aunque el ADN del chicle coincidía, las pruebas recabadas resultaron insuficientes para declararlo culpable por el asesinato. Tiempo después se le siguieron atribuyendo otros delitos, pero nunca nadie pagó por dar muerte a José Manuel Camino.

Un par de años después, en junio del año 2000, Jorge de los Ríos, un joven de San Mateo, en Narón, desaparecía tras salir con unos amigos una noche. Después de una infructuosa búsqueda, la investigación culminaría casi un año después con la detención del principal sospechoso, quien se jactaría entre sus amistades de haber acabado con la vida del muchacho, llevando incluso a algunos de ellos al área boscosa donde lo habría enterrado en la zona de Leixa, donde incluso llegó a desenterrar el cuerpo para aporrear los huesos con la misma barra que lo habría matado meses antes. Un menor relató lo escuchado a su padre, que enseguida denunciaría los hechos. A José Manuel Pillo, de 23 años, se le impuso una pena de 15 a 20 años por estos hechos.

Otro hecho que muchos recordarán fue el ‘Crimen del Paraguas’. Enrique Dovale Pernas murió en abril del 2001, a los 55 años, en Couzadoiro, Ortigueira, al ser golpeado con un paraguas cuya punta metálica le entró por las fosas nasales y le alcanzó el cerebro. Este hecho, que le provocó la muerte, aconteció tras un forcejeo con otro vecino de la localidad, Salvador López Timiraos, de 22 años, quien enseguida acudió a pedir auxilio. El joven entró en prisión preventiva durante poco más de dos meses, resultando absuelto durante el juicio popular en el que el jurado aceptó la versión de la defensa (pagada tras hacer colecta los vecinos de la localidad), que mantuvo que se trataba de un caso claro de legítima protección y miedo insuperable porque el fallecido lo perseguía e insultaba con frecuencia.

La tranquila villa nedense se vería azotada también por un crimen muy sonado en el año 2002, cuando una vecina de la calle Real, Dolores Pereiro, apareció muerta y con la cara desfigurada tras haberle sido arrojado un líquido abrasivo y recibir numerosos golpes en su domicilio. Los hechos acontecieron en la noche del 23 de septiembre y, tras una investigación larga y tediosa, se determinó que su nuera, Rocío Gestal, junto con su hijo y nieto de la asesinada, habrían sido los culpables de este crimen. El menor pasó dos años de internamiento por estos hechos, mientras que Gestal ya podía ejercer su derecho a salir bajo fianza (de 24.000 euros) cuatro años después de matar a su suegra.

En ese mismo ejercicio tuvo lugar otro acontecimiento de lo más rocambolesco, el conocido como crimen de Monfero. La historia de una mujer, Isabel Marcos, que intentaba ser madre a toda costa, llevando incluso dos relaciones a la vez. Al no conseguirlo, se hizo amiga de una joven que estaba embarazada y residía en Fene, Vanesa Lorente, que desapareció junto a su bebé en agosto de ese año. Fue este un crimen que bien podría ser el guión de una película sino fuera porque las muertes acontecieron de verdad y privaron a un niño, hoy ya adulto, de vivir con su madre. Como muchos recordarán, el cuerpo de la joven fenesa fue hallado enterrado en una finca de Monfero en septiembre de ese año, un mes después de su desaparición. Su hijo, también en paradero desconocido, lo había hecho pasar por propio, pues también engañó a sus allegados con un embarazo falso los meses previos, para que el pequeño pudiera pasar por suyo y no levantar sospechas.

Otra muerte que muchos recordarán en la zona se produjo unos años después, en junio 2006, cuando la joven de Valdoviño, Mar Becerra, fue asesinada en Cedeira, cuando solo tenía 28 años, a manos de Francisco Javier Prieto Santamaría, fontanero de 43 años. Su asesino la contactó con la excusa de una posible contratación para hacerse cargo de sus hijos, citándola en la propiedad cedeiresa en la que le quitaría la vida, probablemente al intentar abusar de ella y para evitar que lo denunciase, según se dejó constancia durante el juicio como posible móvil de los hechos. Las grabaciones de una entidad bancaria permitieron situar a la joven y a su asesino el mismo día de su desaparición en el edificio en el que hallarían su cuerpo, que él mismo trasladó a una arqueta de aguas negras del inmueble de reciente construcción.

La crónica negra de la comarca nos lleva hasta el año 2010, al municipio de Ares, donde causó gran revuelo la muerte de un vecino de la villa, José Enrique Corgo, que se achacó entonces a sus “malas compañías” y a posibles negocios relacionados con las drogas.

En 2012 otro crimen conmocionó a la opinión pública de Ferrolterra, cuando Óscar Ferreño acabó con la vida de su exnovia, Iría García, que había roto la relación dos años antes. Tras sufrir varias amenazas de muerte previas, Ferreño acabaría con su vida, degollándola, la jornada del 25 de junio cuando la mujer abandonaba su domicilio para ir a su puesto de trabajo.

En 2013 se produciría otra impactante muerte, la del Elisa Abruñedo, que por fortuna halló resolución una década después. Dos años después otro hecho volvería a encoger los corazones de la sociedad local con el crimen de O Couto, otro asesinato machista perpetrado por Juan Fraga, de 79 años, quien acuchilló y degolló a su esposa también septuagenaria. Su propio hijo ejerció la acusación particular.

No se olvida tampoco el brutal crimen de Marta Sequeiro, la camarera del Bonky, un local del barrio de Caranza que falleció por un shock hemorrágico derivado de las 64 puñaladas que le infirió un cliente, Víctor Timiraos, en la madrugada del 25 de abril de 2016. Su asesino alegó durante el juicio no recordar lo sucedido al tener lagunas de memoria debidas a problemas de alcoholismo.

Dio que hablar también ese año el asesinato de Jesús Rivero, de 39 años, fruto de una reyerta en el multitudinario cumpleaños de Juan ‘El Gitano’, al que habían sido invitados a un negocio de Serantes 200 personas, personándose finalmente 400.

En los casos referidos, los autores de los homicidios ya han cumplido condena por unos hechos que ni familias ni población pueden ni quieren olvidar.

Roger Serafín, saliendo de los juzgados de Ferrol tras su detención hace ya tres años AEIG

El asesinato de Elisa Abruñedo, resuelto cuando ya nadie lo esperaba Un caso que generó gran conmoción y pesar en la zona fue el asesinato de Elisa Abruñedo, una vecina de Cabanas que salió de su casa para dar su habitual paseo el uno de septiembre de 2013 y nunca más regresó (la halló muerta un vecino al día siguiente). En su camino se cruzaría Roger Serafín, un cazador aficionado que vio en ella una presa más a la que mató y violó porque, según confesaría en los interrogatorios a los que fue sometido tras su detención, “pasaba por una mala época” tras perder a su madre y tener un trabajo que no le gustaba. El caso fue hasta 2023 uno más de la lista de sucesos sin resolver de la comarca, pero, por fortuna, el mismo equipo que investigó la muerte de la niña Asunta Basterra se afanó por hacerse con las pruebas necesarias para determinar quién había acabado con la vida de Abruñedo. En 2023, gracias a los archivos de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol y que era pelirrojo, dieron con él y confesaría el crimen, aludiendo que cuando violó y asesinó a la víctima “no era yo, no tengo forma de justificarlo”. Roger Serafín cumple en la actualidad 37 años de condena por los hechos.

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Los avances tecnológicos permiten estrechar el cerco al asesino de Elisa Abruñedo Más información

Cuatro muertes dramáticas en la zona que no hallaron castigo y cuyos hechos ya han prescrito penalmente

De los sucesos que se han dado en la comarca en los últimos 30 años hay cuatro casos que todavía siguen sin respuesta y que quedan en el recuerdo de la ciudadanía y, sobre todo, de sus familias y seres queridos tras no hallar castigo. Lamentablemente, la legislación española vigente contempla que pasados 20 años prescriban.

El caso más antiguo sin resolver en estas tres décadas es el asesinato de Amalia Orjales Beceiro, de 67 años, un delito que ha quedado impune. La mujer, que vivía sola, apareció muerta en su domicilio tras haberle asestado 20 puñaladas. Su cuerpo fue descubierto por un sobrino que acudía normalmente a visitarla. Las hipótesis que se barajaron entonces, dado el ensañamiento del criminal, fue que la víctima debía conocerlo. Según las pesquisas iniciales, el asesino podía tener intención de robar el dinero que la mujer guardaba en casa y, aprovechando la sordera grave que ella padecía, entrar y salir sin que se percatara.

La mujer debió encontrarse con el ladrón y fue entonces cuando fue atacada. Llamó mucho la atención que, cuando la Policía Local se personó en el domicilio, este estuviera invadido por numerosos vecinos, contaminando la escena del crimen.

Siete años después, el 23 de febrero de 1999, se produjo otro suceso pendiente de resolución. El asesinato a tiros del joven de 27 años Miguel Ángel Sánchez Bouza, empleado de una gasolinera de Laraxe, en Cabanas. Las primeras hipótesis apuntaron a un robo que se les fue de las manos a sus autores, que dispararon cinco balas en total. Los hermanos de la víctima se pasaron años luchando para que la investigación no se archivase y cayese en el olvido. En 2010 incluso lograron que el Ministerio de Interior se comprometiese a reabrir el caso, cerrado ahora. La familia siempre sostuvo que lo ocurrido no había sido un robo sino un asesinato, al haberse asegurado de que la víctima no sobreviviera a los disparos en la cabeza.

Otro crimen que tuvo gran repercusión mediática en Ferrol fue el asesinato del portero de la discoteca Zebra, Jesús Rivas, en la mañana del 16 de septiembre de 2006 (hizo ahora 20 años). “Suso Pericas”, como era conocido, recibió un brutal golpe con un madero cuando se dirigía en moto a su casa al cierre de la sala de baile. El impacto, cuya fuerza se multiplicó al circular en la motocicleta, fue tan brutal que murió en el acto a los 49 años de edad. Aunque inicialmente se detuvo a un inmigrante brasileño como principal sospechoso, este fue puesto en libertad por falta de pruebas.

En agosto de 2009 se produjo otro crimen del que también se libró el asesino. En este caso la víctima era un indigente de 40 años, José Romero, que dormía en su colchón en la parte trasera del centro cultural Carvalho Calero. Un vecino que pasaba por el lugar halló el cuerpo del hombre herido, que falleció finalmente.