Tratar el colesterol desde la adolescencia reduce la carga acumulada del LDL, el malo

El facultativo de Medicina Interna Juan Antonio Garrido Sanjuan Sergas

El tratamiento de la Hipercolesterolemia Familiar desde la infancia o la adolescencia, en una edad media de 14 años, reduce la carga acumulada de colesterol LDL, o conocido como el malo, en comparación con el tratamiento iniciado 22 años más tarde en unos padres afectados, lo que permite alcanzar niveles de LDL similares a los de sus familiares sin este problema. Este hallazgo se asoció con una marcada reducción del riesgo cardiovascular en pacientes jóvenes con esta patología.

Estos datos y conclusiones se derivan del estudio único en el mundo, 'Safeheart', que acaba de publicar la reconocida revista European Heart Journal, el grupo de profesionales a nivel estatal en el que está implicado el facultativo de Medicina Interna del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), Juan Antonio Garrido Sanjuan.

Este profesional ejerció ya en la consulta específica de Lípidos del complejo sanitario, que existía hace más de 30 años y que actualmente constituida como Unidade de Risco Cardiovascular, y que fue una de las primeras del país en incluir pacientes en un estudio único a nivel mundial para la creación de un mapa genético sobre la Hipercolesterolemia Familiar en España.

La citada publicación recoge los datos con conclusiones, “é un chanzo que evidencia, ata o de agora non demostra, que empezar o tratamento cedo en nenos e adolescentes que teñen este trastorno xenético conseguía facer que o seu risco fose similar ao doutros familiares que non o teñen", explica Juan Antonio Garrido.

Enfermedad y estudio único en el mundo

La Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota es una enfermedad provocada por una alteración genética que hace que desde el nacimiento, desde la sangre del cordón umbilical, se tenga el colesterol elevado en sangre. Es la enfermedad genética autosómica dominante (que si la tienes, la desarrollas) más frecuente en la población mundial, y no solo las relacionadas con riesgo vascular sino a todas las enfermedades, matiza este profesional. Su detección es muy importante porque existen tratamientos que pueden evitar muertes.

Y este tipo concreto de hipercolesterolemia tiene un gen afectado, por ello se puede actuar sobre ella. Por esto, Juan Antonio Garrido ha hecho ya sesiones clínicas en el Área subrayando la importancia de la detección de esta patología, y sobre todo, como se viene a demostrar en este estudio publicado, en edades tempranas, para poder aplicar tratamientos precoces.

Este problema afecta a una de cada 250 personas. En Ferrolterra, están diagnosticadas genéticamente de Hipercolesterolemia Familiar heterocigota unas 150 personas, pero, como indica este profesional, “aínda hai moitas persoas sen dianosticar ás que chegar para poder aplicar accións precoces".

Para poder entender la importante evolución e implicación de esta Área en este ámbito, hay que remontarse, indican, al mencionado 'Saveheart', y que hizo un seguimiento hace 20 años a más de 5.000 personas en toda España, 3.600 pacientes con seguridad diagnóstica de enfermedad, y 1.400 familiares no afectados que servían como grupos control. El Sanitaria de Ferrol participó en este trabajo, y 20 familias de esta zona están representadas en el mapa genético de España relacionado con esta patología, que integra datos de 32 centros hospitalarios.

Una de las grandes conclusiones del estudio es que, con un seguimiento precoz de los pacientes, se retrasan hasta 20 años los eventos cardiovasculares asociados; y los beneficios son muchos como representar mutaciones existentes en esta Área; acotar los tratamientos más eficaces y efectivos en cada persona; ayudar a la adherencia a los tratamientos; o detectar nuevos casos en el entorno familiar a los que poder proteger tras ese primer caso diagnosticado.

Seguimiento concreto a los más jóvenes

En esta publicación actual se dio un paso más, en la cohorte prospectiva 'Saveheart' se evaluaron los resultados del tratamiento a largo plazo sobre el colesterol LDL y los eventos cardiovasculares en casos de Hipercolesterelomia Familiar genéticamente confirmada en 348 niños y adolescentes afectados, 165 familiares no afectados y 288 padres afectados (50% mujeres). El inicio de la terapia para reducir el colesterol en la juventud, a una edad media de 14 años, frente a los 36,1 años de los padres, redujo la carga de colesterol LDL a lo largo de la vida, y logró niveles de colesterol LDL similares a los de sus familiares no afectados.

En resumen, el tratamiento desde la infancia o adolescencia es bien tolerado; reduce a la mitad la carga acumulada de colesterol LDL en comparación con el tratamiento iniciado 22 años más tarde en sus progenitores; y permite alcanzar niveles de colesterol-LDL similares a los de las personas sin esta patología.

Este hallazgo se asoció con la observación de una marcada reducción del riesgo cardiovascular en pacientes de corta edad. Estos resultados apoyan a la Hipercolesterelomia Familiar como una afección pediátrica que requiere una detección y un tratamiento precoz. Y también demuestran que ese tratamiento adelantado en el tiempo puede reducir el riesgo cardiovascular a lo largo de la vida a un nivel similar al de la población general, tanto en hombres como en mujeres. “Estos son datos poderosos da mellor evidencia científica. Este estudo pode contribuir a unha adecuada elaboración de guías de práctica clínica, ao manexo personalizado, e á toma de decisións sobre intervencións de saúde pública e a asignación de recursos para mellorar a atención de esta patoloxía ao longo da vida”, concluye este profesional.