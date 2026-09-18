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Música en Canido

Pladür, Omadroma, Vlakylth y Luna Desgracia comparten cartel en Canido

Este sábado 19 se despide el verano en el centro cívico de la mano de Ferror Records

Redacción Ferrol
18/09/2026 21:28
Solpores Canido
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Daniel Alexandre
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Este sábado 19, a partir de las 19.00 horas, Ferror Records volverá a llevar la música en directo, además de una sesión de DJ a cargo de Luna Desgracia para cerrar la jornada, al centro cívico de Canido; como siempre, con el apoyo de la Asociación Veciñal y del Concello de Ferrol. El grupo local Omadroma será el encargado de empezar con su propuesta de rock psicodélico abierto a la experimentación como seña de identidad.

Uno de los proyectos más irreverentes de la escena de Galicia, Pladür, que se definen como un dúo de lo-fi punk, le dará el relevo a los primeros, tras una hora de concierto. Después de este proyecto que vendrá desde Pontevedra, le tocará el turno a los coruñeses de Vlakylth, un grupo de post-rock industrial de alto voltaje, que derrocha intensidad tanto sonora como física.

Para despedir esta programación se ha invitado a una artista que cambiará el registro musical, Luna Desgracia, llevándolo a partir de las 22.00 horas hacia los terrenos de la electrónica y ritmos de pista de baile.

Cartel

La ilustradora ferrolana Rita G. Rivera es la autora del diseño del cartel que promociona estos tres conciertos y DJ Set de la mano del sello discográfico local.

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