Las 75 nuevas viviendas que se empiezan a construir en O Bertón serán en régimen de venta

Representantes de las empresas adjudicatarias, con la conselleira, el alcalde y la edila de Urbanismo, en la parcela 11, al lado del campo de A Gándara Jorge Meis

Las 75 viviendas que comenzarán a construirse en los próximos días en la parcela 11 de O Bertón, al lado del campo de fútbol de A Gándara, se destinarán a la venta, según anunció este viernes la conselleira, María Martínez Allegue, en el acto simbólico de colocación de primera piedra.

La responsable de Vivenda e Planificación de Infraestruturas del gobierno autonómico recordó que hay actualmente más de 1.100 personas inscritas en el Rexistro de Demandantes que gestiona su departamento y explicó que en la adjudicación se establecerán cupos, atendiendo a las tipologías de unidad familiar más frecuentes, entre uno y tres miembros, es decir, "fogares cunha ou dúas habitacións", y a la franja de edad que más las solicita. Así, habrá un cupo específico del 30% de estos pisos para personas entre 36 y 45 años "que teñan un ou dous fillos a cargo ou dependentes", otro 25% se reservará a menores de 36 y el 45% restante no tendrá ningún límite de edad.

El plazo de ejecución de esta promoción, dividida en tres bloques con espacios públicos y abiertos intermedios, es de 20 meses. La conselleira destacó además el empleo de técnicas industrializadas que, entre otras cosas, permiten solapar fases. En concreto se refirió a las fachadas, que se realizarán en taller para posteriormente ensamblarlas en obra. "O que si podemos dicir é que as vivendas estarán entregadas en 2028", aseguró María Martínez Allegue, "pero antes volverei moitas veces", añadió, en alusión a las siete promociones que están en marcha en el barrio ferrolano.

Por su parte, el regidor, José Manuel Rey Varela, reiteró su agradecimiento a la Xunta por su "aposta" por la ciudad. "Estamos a falar de 11 millóns de euros e tamén de 75 familias que van ter aquí o seu fogar", afirmó. "Para un alcalde e para unha concelleira de Urbanismo ver grúas construíndo é símbolo de que estamos a construír un Ferrol en grande entre a Xunta e o Concello" y subrayó que la conselleira "está a cumprir escrupulosamente os prazos para facer realidade ese obxectivo de que entre o ano 2027 e 2028 haxa 350 novas vivendas, novos fogares".