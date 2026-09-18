La gala de los premios de AJE Ferrolterra Emprende será en el castillo de San Felipe

La gala de 2024 se celebró en el Jofre Daniel Alexandre

La gala de la undécima edición de los premios Ferrolterra Emprende que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios –AJE– tendrá lugar el 2 de octubre a partir de las 19.30 horas en el castillo de San Felipe, con entradas a 15 euros para el público general.

Los galardones buscan reconocer el talento, el esfuerzo y la capacidad de las personas emprendedoras y empresarias que contribuyen al desarrollo del territorio, recuerda AJE. El plazo para que los interesados presenten su candidatura a las distinciones estará abierto hasta el próximo miércoles, día 23.

Cabe recordar que son dos las categorías que se premian: Iniciativa emprendedora, si la sociedad se constituyó después del 1 de enero de 2025; y Xove empresario, si fue antes de esa fecha. Además, en esta última modalidad deben cumplirse otros requisitos, como no tener cumplidos los 41 años en la fecha de presentación de la candidatura, tener el domicilio en alguno de los 20 municipios de Ferrolterra y que al menos el 20% del capital social esté participado por personas físicas menores de 41 años.

Las candidaturas, con la documentación obligatoria –pueden consultarse en la página www.ajeferrolterra.org–, debe remitirse al correo electrónico info@ajeferrolterra.org.