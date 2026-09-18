La ferrolana Gairah Praskovia lleva ‘Deconstrucción’ al Ateneo de su ciudad

Los diseños de Gairah Praskovia aparecen desde en latas de Mixta (Mahou) hasta en moda Cedida

Todo lo que rodea a Gairah Praskovia (Ferrol, 1995), desde el nombre hasta la obra, son inconfundibles. El uso del blanco, el negro y el rojo son solo una parte de esos detalles que hacen reconocible su producto mirando incluso de pasada. Impactante y habitualmente caracterizado como grotesco, ha conquistado numerosos premios internacionales por sus trabajos de animación y sus ilustraciones la han llevado a colaborar con marcas como Vans, Mahou, Pull and Bear, Zeta Beauty o Disney. Con este currículum a sus espaldas, esta tarde inaugurará en su ciudad, a las 19.30 horas en el Ateneo Ferrolán, una exposición de ‘fresquísimas’ creaciones.

Las 13 piezas que componen esta exposición, que lleva el título de ‘Deconstrucción’, fueron elaboradas recientemente, en “una etapa que tuve este verano de abstracción”, explica la artista, señalando que se trata de una selección donde el surrealismo, que ya suele caracterizar su obra, explosiona. A pesar de que los desmembramientos hayan marcado buena parte de sus propuestas, Gairah Praskovia se centra por completo en esta ocasión en “destruir la imagen de la obra, despiezarla”.

El tema de exhibir sus obras recién salidas del horno es habitual en esta artista, que siempre trata de idear nuevos proyectos de cara a las exposiciones. Después de haberse lucido en otros espacios de su ciudad como Sarao Studio (a día de hoy reconvertido en Sarao Gallery), pero también en otros del territorio estatal (Madrid o Barcelona), vuelve a la acción con esta nueva colección al Ateneo.

Recorrido

Gairah Praskovia considera que su obra bebe de artistas como Toshio Saeki, Suehiro Mario y Hokusai. Precisamente, a raíz de que ya “tenía bastante influencia”, relata, “quise irme a Japón y allí intentar coger más cultura nipona”, señala sobre su experiencia viviendo allí un año. Así, a pesar de que lleva dibujando mucho desde pequeña, se fue concretando una personalidad artística que encontraría, según calcula, alrededor de 2015, durante su formación como ilustradora en la Escuela de Arte Superior de Diseño Pablo Picasso, de A Coruña.

Misma identidad como directora de animación Precisamente, en aquella inauguración de la exposición que llevó a Sarao, en 2023, proyectó una de sus animaciones, ‘Sound of the Shadow’, en su versión en gallego. Todo su trabajo audiovisual, por el que se hizo con galardones en festivales de múltiples rincones del mundo, como el Eastern Europe Film Festival, Hollywood Gold Awards o New York International Film Awards, entre muchos otros, también se reconoce a leguas. Otro ejemplo es ‘Șapte Arome’, el vídeo que elaboró para ilustrar la música de la banda de jazz Demo Rumudo (a quien pone imagen además en carteles y carátulas) y que asimismo fue merecedora de grandes reconocimientos como el que recibió en South Film and Arts Academy Festival.