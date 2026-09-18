Fiesta de cumpleaños doble y solidaria en beneficio de Adcai en el Mesón A Granxa

La pequeña Candela Pérez 'Candelita', al poco de salir del hospital Cedida

El Mesón A Granxa, de San Sadurniño, acoge este sábado un evento muy especial: un cumpleaños doble, el del propio restaurante, que suma ya tres décadas, y el de la deportista local Candela Pérez. La joven promesa del surf, que como se recordará sufrió un importante accidente de tráfico hace unos meses provocándole una grave lesión cerebral, cumplió hace solo unos días 12 años. Así, la familia de la pequeña y los responsables del citado negocio decidieron sumar esfuerzos en la organización de una gran fiesta.

Beneficios para Adcai

La pequeña, cuyos seguidores son legión en las redes, lleva ya varios días animando a la gente a asistir a la doble celebración, dado que el fin de la misma, además de festivo, es solidario.

Desde las 12.30 horas ya empezará a sonar la música en A Granxa, donde está previsto que actúen los grupos Nuevo Plan, H & C y Q & B. No faltarán los puestos de comida con raciones de pulpo a 15 euros o de chocolate con churros por 10. También se servirán hamburguesas y perritos calientes, entre otras propuestas. Estos precios incluyen ya la aportación que se destinará a la Fundación Adcai, entidad con la que se colabora, que está especializada en daño cerebral.

Por la tarde, desde las 17.00 horas, habrá fiesta infantil, con hinchables, pintacaras, taller de chapas y fiesta de la espuma.