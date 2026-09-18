El saneamiento de la calle Lousas, en Serantes, irá el lunes 21 a mesa de contratación

Reunión de los representantes municipales y vecinales Cedida

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y los concejales de Urbanismo y Servizos, Blanca García y José Tomé, se reunieron este viernes con el presidente de la Asociación Vecinal de Serantes, Luis Casas, para tratar las posibles demandas en el barrio ferrolano.

Entre otras cuestiones, el regidor le trasladó al representante que será pasado mañana, el lunes, cuando finalmente llegue a mesa de contratación el proyecto para la calle Lousas, cuyo expediente fue aprobado por la Xunta de Goberno Local el pasado mes de junio.

Se trata de una intervención que está incluida en el Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (POS+ Adicional 2/2025) de la Diputación y contará con un presupuesto de 323.626,73 euros para actuar en el tramo entre el cruce con la DP-3603 y la intersección con la calle Botana, donde se renovarán por completo las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.

Con un plazo de ejecución de cuatro meses, se dotará a la zona de una red de drenaje y se sustituirá la actual unitaria para que pase a sanear de forma separativa. También se cambiará el fibrocedemento de las tuberías de agua por polietileno, entre otras mejoras.