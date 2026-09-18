El ‘Arnomendi’, abierto a visitas en una escala de tres días en Santander

El patrullero P-63 durante una de sus travesías Armada

El patrullero ‘Arnomendi’ realizó este viernes escala en Santander, donde permanecerá atracado en el muelle del Almirante hasta el lunes 21 de septiembre. Esta parada en su reciente singladura se produce tras participar en la campaña de control e inspección de pesca del bonito, incluida en el Plan General de Vigilancia de Pesca (PGVP).

Durante esta nueva misión, ya finalizada, el patrullero con base en Ferrol ha participado como buque de inspección pesquera, llevando a cabo las misiones de verificación de la presencia de buques nacionales y de otros estados miembros autorizados para estas pesquerías, la supervisión de las capturas, la revisión de las artes de pesca utilizadas, la vigilancia de zonas y periodos de veda y las actividades de la flota pesquera.

Tras esta escala está previsto que se embarque de nuevo para tomar parte en el Plan de Despliegue Conjunto (JDP, por sus siglas en inglés) para pesquerías de especies demersales y pelágicas que se encuentran en las aguas de la Unión Europea del Atlántico Nororiental. Allí llevará a cabo el control específico de la captura de dichas especies para garantizar la aplicación uniforme y eficaz de las medidas de conservación y control que son aplicables a las correspondientes pesquerías.

Con respecto a su paso por Cantabria, el buque se abrirá a visitas. Las primeras se produjeron este viernes proseguirán durante el fin de semana. Este tipo de actividad abierta al público constituye una forma que tiene la Armada de que la ciudadanía pueda conocer de primera mano las capacidades de las que se dispone, así como la vida a bordo de este buque, que realiza numerosas misiones al año.

Así, las familias podrán acceder al patrullero durante la mañana de este sábado, de 10.00 a 13.00 horas, y por la tarde, entre las 16.00 y las 19.00 horas. En la jornada dominical, se mantendrá el mismo horario de apertura del barco.