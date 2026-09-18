El alquiler sigue subiendo en Ferrol, hasta los 592 euros, más alto que Ourense y Lugo

Eduardo Alonso, Ramón Montero, Celia Fernández e Iago Lestegás, este viernes en Canido Jorge Meis

El alquiler en Ferrol sigue subiendo, según los datos que maneja el Observatorio da Vivenda, organismo dependiente de la Xunta. El último dato, correspondiente al ecuador del presente año, revela que el precio medio del arrendamiento está en los 592,3 euros, casi 37 euros más que hace un año, cuando estaba 555,5. De este modo, la urbe naval está por encima de otras dos ciudades: Lugo, en el que la media se sitúa en los 569,4 euros, y Ourense, con 586,4. De este modo, Ferrol se mantiene por delante por segundo año consecutivo, tras abandonar en 2025 el último lugar.

En este momento, son casi 500 las fianzas depositadas en el edificio de administrativo de la Xunta, en la línea del ejercicio pasado, que concluyó con 1.120 contratos legalmente registrados. En lo que respecta al conjunto de la comunidad, la ciudad más cara es ahora mismo Vigo, que supera a A Coruña, que ocupaba esa posición hace apenas un año. Así, en la capital de sur, el importe medio es 728,3 euros, por los 699,5 de mediados de 2025, mientras que en la urbe herculina ha bajado, según los datos del Observatorio, desde los 732,1 a los 716,9.

Con todo, es necesario tomar los datos con precaución, pues son previos a la temporada de verano y, por lo tanto, a la firma de contratos del inquilino universitario.

En Santiago, el alquiler está en 680 –25 euros más– y en Pontevedra en 709, 40 más.

Preferencia por alquilar

El Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia revela que hay en la ciudad de Ferrol un total de 1.122 personas inscritas en las diferentes modalidades que se ofrecen: protección oficial de promoción pública –la mayoritaria–, de promoción pública de núcleos rurais e cascos históricos y de promoción privada en los tres regímenes: especial, general y concertado.

Los datos indican que la preferencia del demandante es por el alquiler, con un total de 685 solicitudes –las 48 viviendas que se sortearon el viernes 11 son de ese régimen–, por las 292 que les gustaría un piso de alquiler pero con opción a compra y, por último, los que, llegado el caso de que fuesen adjudicatarios, preferirían comprar. En Galicia hay actualmente 36.239 demandantes, de los cuales 16.870 se decanta por un arrendamiento.