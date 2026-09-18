Dos días de homenaje para celebrar la victoria ciudadana del Auditorio Álvaro Lamas de Ferrol

Nauni es el autor la obra que rinde homenaje al músico, realizado en el marco de las Meninas de Canido 2026, que también celebró un concierto en su memoria en el lugar Jorge Meis

La victoria de la iniciativa ciudadana que solicitaba poner el nombre del músico local Álvaro Lamas al Auditorio municipal de Ferrol se celebrará durante el próximo fin de semana con dos encuentros distintos. En primer lugar se desarrollará el acto institucional en el propio espacio cultural, que aunque la entrada es gratuita se necesitará reservar previamente, y al día siguiente la acción se trasladará a las calles, con un encuentro en el Cantón en el que se ofrecerán 11 conciertos.

El Auditorio ya se llama Álvaro Lamas desde que la decisión se aprobó en pleno a finales del pasado mes de agosto, por unanimidad de PP, PSOE, BNG y Ferrol en Común. Esto quedará registrado en las instalaciones el viernes 25, a partir de las 19.00 horas, en la cita organizada por el Concello, en la que está previsto colgar una placa conmemorativa.

Asimismo, en el acto institucional tocarán Mos y Marcos Mella, dos artistas locales que ya se encargaron de rendir otro homenaje este mes al músico de Canido, en su barrio, en el marco del programa de las Meninas. En el festival se recordó al protagonista a través del arte del almeriense Nauni, que proporcionó un escenario ideal para la ocasión.

Tanto Mos como Marcos Mella volverán a actuar en memoria de Lamas el sábado 26, en el encuentro que empezará a las 19.30 horas y que contará además con la participación de Los Eternos, Colorado & Katy Blue, Con Cierto Swing, Pablo Leira, Sito Sandá, Santi Santos, Super F, Pölisong y Window Pane.

Precisamente, uno de estos músicos, Andrés (Sito) Sandá, fue quien lanzó la campaña de recaudación de firmas que consiguió su objetivo en alrededor de un mes, al recopilar más de 2.000 apoyos a la iniciativa del Auditorio Álvaro Lamas. Este constituiría el primer paso para homenajear al músico desde su ciudad, y que daría origen a estas dos jornadas en su recuerdo.

Legado

Además de haber abanderado el panorama de la música local en múltiples bandas, como Los Limones, que además fueron referencia en el pop-rock estatal, Álvaro Lamas también colaboró con grupos de tanto renombre como Siniestro Total. Precisamente, en estas intervenciones aportó su talento con la steel guitar, el instrumento por el que se convirtió en pionero.