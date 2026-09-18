Denuncian ante la Policía el destrozo de dos colonias felinas de Ferrol por el desbroce municipal

Parte de las casetas desaparecieron o están dañadas en el Sánchez Aguilera, donde se desbrozó Daniel Alexandre

Los cinco gatos que vivían en la colonia felina que se ubica entre el aparcamiento del Sánchez Aguilera y el Baluarte del Infante han desaparecido. Se trata de un macho, una hembra recién parida y sus tres cachorros, que no han vuelto a dar señales de vida después de que el pasado 28 de agosto la maquinaria de desbroce de la empresa concesionaria del servicio municipal limpiase la zona. Estos hechos, junto con el destrozo de casetas y comederos en este punto y también en otro localizado en O Bertón han sido denunciados por M. S. A., la gestora de estos espacios de cuidado animal que está autorizada por el Concello.

Con la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, los ayuntamientos tienen la obligación de controlar la población de gatos comunitarios con el objetivo de ir reduciendo su número a través del conocido como método CER —captura, esterilización y retorno—, con lo que estos asentamientos y sus cuidadoras —es una tarea feminizada en Ferrolterra— son fundamentales para cumplir con la legislación vigente.

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Precisamente, la norma, como recuerda M. S. A., obliga también a la administración local a proteger estos espacios acotados, por eso a esta ferrolana le cuesta entender cómo el uso de maquinaria pesada por parte del propio Concello ha causado el perjuicio que describe. “Es horroroso y una ilegalidad”, sentencia. Así lo trasladó en la denuncia que formalizó ante la Policía Nacional el pasado 9 de septiembre. En ella, asegura que un mes antes, el 6 de agosto, acudió a las 16.00 horas a la colonia felina de O Bertón —es otra de las que tiene adjudicada, además de la del Sánchez Aguilera y una tercera en Santa Mariña— y se encontró “que tanto los refugios como los bebederos y comederos están totalmente destruidos, causando un grave daño al entorno natural de estos animales”.

Responsabilidad

La denunciante asegura que trasladó lo ocurrido a la empresa, esperando que no volviese a suceder, pero el pasado día 28, cuando acudió al asentamiento contiguo al estacionamiento del antiguo cuartel, se encontró una estampa muy similar. “Ya no son las casetas y los comederos destrozados, que los compré con mi dinero, es que los cinco gatos que quedaban allí todavía no han aparecido”, lamentaba ayer, ahondando en que lleva 14 años cuidando de este espacio que empezó a gestionar cuando había 30 animales. “Algunos los mataron, otros fueron muriendo o se adoptaron...”, rememora.

Algunos de los gatos que vivieron allí con anterioridad Cedida

Asimismo, en su denuncia, la responsable de las colonias manifiesta su deseo de que el Concello “se responsabilice de los daños ocasionados, teniendo en cuenta que el Consistorio es el garante del bienestar animal exigido en este tipo de colonias”, según la ley en vigor, recoge el texto policial.

Una “gran labor”

M. S. A. es una de las gestoras de zonas felinas en Ferrol con más años de dedicación. “Empecé en 2012”, asegura, queriendo darle valor no solo a la tarea que desempeña ella misma, sino la de todas las cuidadoras de los 61 asentamientos registrados en el municipio ferrolano, donde habitan unos 837 animales según los datos recogidos en el documento del ‘Programa de gestión de colonias de la Mancomunidad de municipios de Ferrol’, donde aparecen reflejadas las obligaciones que deben cumplir las colaboradoras autorizadas, el refugio de Mougá y los propios ayuntamientos.

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Las primeras asumen la alimentación, la desinfección e higienización de los espacios, la limpieza, la supervisión del estado de salud de los ejemplares e incluso su captura en jaulas para desplazarlos cuando les toque la esterilización. Asumen todos los costes, desde la comida diaria a la compra de jaulas y casetas sin recibir ningún tipo de ayuda económica o material, precisa M. S. A., lamentando que a pesar de todo el esfuerzo y dedicación siguen teniendo que soportar críticas e incluso situaciones de peligro cuando se han tenido que enfrentar a personas violentas.

La colonia de la fábrica de lápices está señalizada Jorge Meis

En este sentido, recuerda que existen gatos callejeros porque “alguien los abandonó” y subraya que el voluntariado que los cuida está cumpliendo con una “gran labor social”, por lo que pide, asimismo, más apoyo desde el Concello y también del propio refugio mancomunado, alertando del riesgo de que se instale en Ferrolterra la práctica de la eutanasia a los ejemplares que tengan algún tipo de patología en vez de tratarlos facilitándoles cuidados veterinarios, como asegura que ya está sucediendo.

Así, asevera que se les está privando de tratamientos e incluso de esterilización a gatos con enfermedades que les permiten llevar una vida plena porque prefieren “descartar” a los que sufren patologías, un extremo que censura no solo la denunciante, sino cualquiera que vele por el bienestar animal.