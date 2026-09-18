Clamor para exigir un servicio de transporte “normal” para Ferrolterra

Unas 200 personas reivindicaron soluciones en la concentración Jorge Meis

Ferrolterra ha dicho basta nuevamente. Dos centenares de personas lo demostraron este viernes acudiendo a la concentración convocada por la Plataforma por un Transporte Público Digno para Ferrol e Comarca, una cita que pretendía dar respuesta no solo a las graves incidencias en el servicio que se han venido registrando en los últimos días, sino a una trayectoria de despropósitos que la ciudadanía ha ido normalizando porque la única alternativa al autobús es un tren que arrastra un deterioro todavía más acusado.

Los testimonios de Amparo, Maribel, Juanjo e incluso de la historiadora Esperanza Piñeiro sirvieron para enumerar una vez más las diversas situaciones “persistentes” que viven a diario quienes se mueven en bus en un contexto, el actual, que califican de “caos e colapso”. Uno de los colectivos más afectados es el de estudiantes, por lo que una de ellas, Sara, ejerció como portavoz leyendo parte del manifiesto junto a Xaime Acuña. Un texto en el que se insistía en todo lo que “non é normal”, empezando por las averías continuas y finalizando con la reivindicación de un tren del siglo XXI.

Entremedias, se insistió en que ya es rutinario que decenas de personas viajen de pie en trayectos interurbanos, incluidos los menores que van al colegio, y se recordó que la ciudadanía ha tenido que organizarse creando un grupo de WhatsApp —en el que hay 500 usuarios— para poder compartir vehículo a A Coruña. Tampoco se olvidaron de quienes trabajan en polígonos y no saben si llegarán a su hora o no, así como de la gente mayor, con discapacidad o sin coche propio, que ven “limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente”.

Señalan a Monbus como “culpable” y a la Xunta de Galicia como “responsable”, exigiendo una investigación de la realidad del servicio encaminada a buscar soluciones que garanticen la seguridad de las personas usuarias y sirvan para incentivar el uso de los medios de movilidad colectiva, trasladaron desde la Plataforma.

La parte política

Entre los asistentes a la concentración estaban los alcaldes de Narón, Fene, Cedeira y Pontedeume: Marián Ferreiro, Sandra Permuy, Pablo Diego Moreda y Bernardo Fernández. Este último, además, como secretario xeral provincial del PSdeG, exigió al gobierno gallego que ponga fin a “cinco anos de abandono” del transporte por bus en las comarcas.

Con él estaba el diputado Aitor Bouza, además del líder de los socialistas ferrolanos, Ángel Mato, con varios ediles. Asimismo, acudió el candidato del BNG, Mon Fernández, junto a concejales nacionalistas, y Jorge Suárez, de Ferrol en Común.

Horas antes de la concentración, en el pleno de la Diputación de A Coruña, el Grupo Popular evitó, al no aprobar la urgencia de la moción presentada por PSOE y BNG, que pudiese debatirse en la cámara provincial una propuesta sobre las carencias de la movilidad pública por carretera en Ferrolterra que pretendía el respaldo a la convocatoria.

En el texto se instaba a la Xunta a mejorar el servicio y también se reclamaba al Ministerio de Transporte, Renfe y ADIF la modernización de la línea ferroviaria, el aumento de las frecuencias y la adaptación de los horarios.