Asotrame organiza una charla sobre estrategias para fomentar el autocuidado emocional

La educadora social de la entidad, Laura Bueno, dirigirá la sesión Cedida

La Asociación gallega de personas con enfermedades oncohematológicas (Asotrame) organiza otra charla online, en este caso sobre autocuidado emocional. La sesión, prevista para el próximo miércoles 23, está abierta al conjunto de la población, como informan desde la organización.

Esta es una nueva iniciativa en la que cada interesado podrá participar sin necesidad de desplazarse de su domicilio, a través del ordenador o dispositivos móviles. En la sesión se abordarán cuestiones como la necesidad de fijarse límites y también se ofrecerán consejos básicos para llegar a mejorar el bienestar mental.

La educadora social de la entidad, Laura Bueno, será la encargada de dirigir la sesión divulgativa, que dará comienzo a las 17.00 horas. En la misma se abordarán cuestiones como la necesidad de aprender a decir no, “unha ferramenta crucial para poñer límites sans”, indican. También se hablará sobre ansiedad y estrés como conceptos, así como la consecuencia de padecer alguna de estas patologías. El síndrome del trabajador quemado (Bunout) y el cuidado de quienes cuidan también será cuestiones tratadas en la charla.

Para poder participar en la sesión, es preciso anotarse antes en el Whatsapp 698 130 684.