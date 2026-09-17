Septiembre, el mes de “los listos” para llevarse el mejor pescado de la plaza de Ferrol

Rocío Soto tenía este miércoles, entre otros, parrochitas y chocos de la ría F. C.

Ya lo decían los Airbag: septiembre aún es verano. Y aunque el otoño ya se está asomando a la vuelta de la esquina, el noveno mes es el de la reconquista local de los espacios que los visitantes mantuvieron masificados en el punto álgido estival. Las playas, los bares y, por supuesto, el mercado central de Ferrol.

“Fue una locura”, sentencia Rocío Soto, de Peixes Niki, que volvieron de sus vacaciones a la Pescadería de Ucha este martes tras 15 días de descanso y conciliación familiar. A su regreso, confirma que esta es la mejor época para comprar en la plaza porque “el pescado sigue estando buenísimo y, como baja la demanda al irse los turistas, también es más económico”, explica la placera.

Los reyes indiscutibles de su puesto son ahora los cefalópodos. El calamar, que llegó a estar a más de 50 euros el kilo, se vende a 32 y es “del de aquí, de potera”. También los chocos son mucho más asequibles en estas fechas, pasando por poco de los 20 euros.

Además, no es casualidad que en septiembre, el mes de la ‘Parrocheira’, las parrochitas de la ría sean un manjar. “Siguen estando buenísimas, al igual que las sardinas”, confirma Soto. No se quedan atrás los mejillones, de los que nos vimos privados varios meses por la marea roja. “Están ahora a reventar, grandes y sabrosos”, precisa, enumerando, asimismo, la lubina local, que está entrando de muy buen tamaño.

Nuevas instalaciones

El puesto de Peixes Niki, el primero a la izquierda si se accede a la nave de Ucha por la entrada contigua al mercado central, aumentó otros dos espacios tras la reforma para incorporar la cámara frigorífica. Rocío Soto, además, traslada que “a la gente le gusta cómo quedó todo, le parece muy bonito, y nosotras estamos muy cómodas”, destaca, al tiempo que trabaja en nuevas iniciativas de mejora.