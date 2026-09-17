La Unión Europea respalda a través de los Fondos Feder el saneamiento rural en Ferrol

La conselleira Ángeles Vázquez en la firma del acta de replanteo Jorge Meis

La Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), se hará cargo del 60% de la cuantía autonómica que supone el primer tramo de obras de saneamiento y depuración de la zona rural de Ferrol. Unas tareas históricamente demandadas por la vecindad y que arrancaron el pasado 18 de agosto con la firma del acta de replanteo.

La que se está ejecutando es la fase 1A, que beneficiará a unos 1.350 vecinos, según el cálculo de Augas de Galicia, ente encargado de la actuación. El proyecto incluye una red de 13,5 kilómetros de colectores y pozos de registro, además de siete bombeos, cuatro kilómetros de impulsiones y la reposición del pavimento.

El entramado discurrirá desde Doniños a Valón y A Cabana, estableciendo una red troncal de todo el sistema en estas parroquias cuyo presupuesto asciende a 5,7 millones de euros de los que la Xunta de Galicia financiará el 70% y el Concello ferrolano el 30% restante.

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No obstante, con la resolución que publicó esta semana el Diario Oficial de Galicia (DOG), con fecha 4 de septiembre, el montante autonómico se beneficiará de la inyección económica en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027 al haberse encuadrado la iniciativa en el proyecto Objetivo Político OP2 ‘Una Europa más verde’, poniéndose el foco en el acceso al agua y una gestión hídrica sostenible.

En este sentido, los Fondos Feder están destinados a ejecutar la infraestructura encargada de la recogida y el tratamiento de las aguas residuales, lo que redundará en una operación de mejora de los sistemas de saneamiento en todo el entorno de la ría de Ferrol y reducirá la desigualdad entre lo urbano y lo rural.