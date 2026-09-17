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Ferrol

La ludoteca se convierte en un lugar seguro y referente para menores vulnerables de Ferrol

Rey Varela se reunió este jueves con entidades sociales y responsables de CaixaProinfancia y Dignidade Galicia

Redacción Ferrol
17/09/2026 21:32
Ludoteca plaza de España reunión con Rey Varela
La reunión de ayer entre el alcalde y las entidades
Daniel Alexandre
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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se reunió este jueves en la ludoteca de la plaza de España con responsables de CaixaProinfancia y de diferentes entidades sociales de la ciudad, entre ellas Dignidad Galicia, que fue seleccionada por la institución para ejecutar el programa de espacios familiares de cero a tres años que se va a llevar a cabo en el espacio municipal. 

Resaltan fuentes municipales que la urbe se convertirá en la primera de las siete gallegas en las que se pone en marcha esta iniciativa, que tiene como objetivo fomentar la corresponsabilidad y la igualdad. Asimismo, el programa representa una ampliación del trabajo que ya estaba desenvolviendo la Fundación ”la Caixa” en la ciudad naval, poniendo especial atención a las familias en situación de vulnerabilidad. 

Todo el curso

El regidor avanzó que la ludoteca estará operativa para acoger esta propuesta desde el 1 de octubre de este año al 30 de junio del próximo 2027, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. Se pondrán, asimismo, un total de 35 plazas a disposición de los usuarios y usuarias que deriven al espacio desde los servicios sociales municipales, centros de salud, entidades y centros educativos. 

“Coidar dos nenos e nenas desde os primeiros anos é ofrecerlles seguridade e oportunidades para o ser desenvolvemento”, valoró Rey Varela en su intervención, aplaudiendo que el edificio de la plaza de España se convierta “nun recurso socioeducativo sobresaínte dirixido a familias con pequenos e pequenas en situación de vulnerabilidade social”. El alcalde quiso agradecer a CaixaProinfancia su labor, haciendo una mención especial a Dignidade Galicia que extendió el resto de asociaciones que trabajan en red a favor de los menores de Ferrol. 

El programa de la Fundación ”la Caixa” nació para impulsar el desarrollo de los más pequeños garantizándoles “referentes sólidos para su futuro y un nivel de bienestar óptimo que favorezca su crecimiento y su formación”, usando para ello herramientas como los talleres educativos y proporcionándoles alimentación e higiene, además de gafas o audífonos y apoyo psicológico. 

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