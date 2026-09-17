La comunidad universitaria de Ferrol vuelve a volcarse con la donación de sangre

Estudiantes donando, este jueves, en el Campus Industrial de Ferrol | d. alexandre Daniel Alexandre

Las unidades móviles de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) comenzaron este jueves la campaña de donación en centros docentes universitarios y no universitarios de toda Galicia con el objetivo de superar las más de 8.200 extracciones efectuadas durante el pasado curso académico. Se trata de una iniciativa que se está desarrollando bajo el lema “Un alento de vida”.

El Campus Industrial de Ferrol y los recintos universitarios coruñeses recibieron la visita de sendas unidades, contando para ello con la colaboración de la Universidade de A Coruña. En Esteiro, el estudiantado pudo donar de 9.30 a 14.30 horas y nuevamente la convocatoria fue un éxito entre la comunidad educativa, que tendrá nuevas oportunidades de mostrar su cara más solidaria en la segunda fase de la actividad, programada para comienzos de 2027.

La meta de ADOS para este curso es acercarse a las 4.500 donaciones de sangre en los siete campus de las tres universidades públicas de Galicia, que el pasado año aportaron un total de 4.605, de las cuales 1.633 (un 35%) se correspondieron con personas que lo hacían por primera vez en su vida.

Ejemplo solidario

Aunque en número de donaciones el Campus Industrial ocupa el sexto lugar de los siete recintos universitarios gallegos, solo por delante de Ourense, habiéndose recogido el pasado curso un total de 283 extracciones, se trata del presume de la mayor tasa de toda Galicia, con un índice de 77 por cada mil alumnos.

En 2025, la ciudad de Ferrol llegó a las 3.338 donaciones, con 51 por cada 1.000 habitantes, una cifra que la coloca tercera en el podio gallego. ADOS destaca en este logro la implicación de empresas como Navantia, que aportó 145, y de centros escolares como el Rodolfo Ucha (89) o el CIFP Ferrolterra, con 85.