FeC critica la “pasividade” del gobierno local ante los problemas del transporte

Suárez y Purriños, de Ferrol en Común, en imagen de archivo Jorge Meis

Ferrol en Común –FeC– asegura que la posición del gobierno local en relación con los problemas y deficiencias que se están produciendo en las últimas semanas en el transporte público por carretera es “inaudita e irresponsable” y critica la “pasividade” ante una situación que, dice, está “próxima ao caos, chea de irregularidades, mala xestión e falta de control dos poderes públicos sobre as empresas concesionarias”.

En concreto, la formación considera que las marquesinas son “inadecuadas ou inexistentes, colocadas sen ningún tipo de criterio técnico, mesmo en pendente”. Además, apunta que en alguna línea, como la que llega al CHUF y a los centros educativos de la zona “está sobresaturada”.

En el transporte interurbano los problemas, dice FeC, son peores, “con concesións absolutamente fóra de control polo monopolio encuberto de Monbús, que consente o uso dunha flota en estado deplorable, sucia e en mal estado, con avarías constantes, sen autobuses de reforzo e cometendo a ilegalidade de levar xente de pé”.

Por último se refiere Ferrol en Común al transporte ferroviario, que no ve ninguna mejora desde el inicio del mandato municipal, “cun alcalde unicamente preocupado por capitalizar e tratar de obter rendemento electoral manipulando as iniciativas sociais” –en alusión al Foro Cidadán polo Ferrocarril– y más preocupado, añade, de “procurar unha foto que de actuacións unitarias que poidan desembocar en decisións orzamentarias do Goberno central que melloren de forma efectiva e real a infraestrutura, os horarios e as frecuencias”.

FeC anuncia su participación en la concentración de este viernes, a las 18.00 horas, convocada por la Plataforma por un Transporte Público Digno. Será frente al edificio administrativo de la Xunta y cuenta con el apoyo de entidades sociales y otras organizaciones políticas y sindicales.