El visitante extranjero se consolida en Ferrol: el 32,7% en el mes de agosto
Reino Unido e Italia fueron la pasada mensualidad las procedencias más frecuentes del turista foráneo
Casi una de cada tres personas que pasaron por las dos oficinas de turismo del Concello a lo largo del mes de agosto fueron extranjeras, un porcentaje que consolida el interés internacional que despierta la ciudad y que tiene su gran pilar en el tirón del Camino Inglés.
La concejala Maica García aseguró que las cifras “confirman a ampla diversidade dos perfís turísticos que nos visitan durante a temporada alta” y puso en valor la “capacidade” de Ferrol para “combinar diferentes produtos e motivacións, desde o turismo cultural e patrimonial ata o Camiño Inglés, o turismo de natureza e litoral, as experiencias na ría e a programación cultural e festiva”.
Aunque las valoraciones son generales, lo cierto es que hay algunas diferencias en los perfiles de quienes buscaron información en la oficina de Curuxeiras y de quienes lo hicieron en la plaza de España. Así, en el puerto hubo una presencia mayor de turistas extranjeros –algo más del 40%, es decir, 1.571 personas– y en la antigua Porta Nova el porcentaje fue menor: 758 del total de 3.228.
Los países de origen también varían de una a otra. En Curuxeiras, la procedencia más recurrente fue la italiana, con un 30%, seguida de Estados Unidos, Portugal, Alemania y Reino Unido. Las islas británicas son, sin embargo, el lugar de residencia más habitual de quienes visitaron la oficina de la plaza de España (33%), seguido de Italia, Francia y Alemania.
En lo que respecta al tipo de información más solicitada, la concejala señaló que en el puerto fueron la ruta xacobea y el patrimonio y la cultura, además de la gastronomía y las playas. En la otra oficina repite el interés por el patrimonio y la oferta museística, además del turismo de naturaleza –incluidos los arenales– y también los paseos en lancha por la ría.
Maica García quiso enfatizar que el objetivo del gobierno local es “seguir poñendo en valor Ferrol como destino no que quedar, descubrir o patrimonio, a ría, a gastronomía e diferentes recursos turísticos”.