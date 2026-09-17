El visitante extranjero se consolida en Ferrol: el 32,7% en el mes de agosto

Imagen de archivo de la oficina de turismo de la plaza de España D. Alexandre

Casi una de cada tres personas que pasaron por las dos oficinas de turismo del Concello a lo largo del mes de agosto fueron extranjeras, un porcentaje que consolida el interés internacional que despierta la ciudad y que tiene su gran pilar en el tirón del Camino Inglés.

La concejala Maica García aseguró que las cifras “confirman a ampla diversidade dos perfís turísticos que nos visitan durante a temporada alta” y puso en valor la “capacidade” de Ferrol para “combinar diferentes produtos e motivacións, desde o turismo cultural e patrimonial ata o Camiño Inglés, o turismo de natureza e litoral, as experiencias na ría e a programación cultural e festiva”.

Aunque las valoraciones son generales, lo cierto es que hay algunas diferencias en los perfiles de quienes buscaron información en la oficina de Curuxeiras y de quienes lo hicieron en la plaza de España. Así, en el puerto hubo una presencia mayor de turistas extranjeros –algo más del 40%, es decir, 1.571 personas– y en la antigua Porta Nova el porcentaje fue menor: 758 del total de 3.228.

Los países de origen también varían de una a otra. En Curuxeiras, la procedencia más recurrente fue la italiana, con un 30%, seguida de Estados Unidos, Portugal, Alemania y Reino Unido. Las islas británicas son, sin embargo, el lugar de residencia más habitual de quienes visitaron la oficina de la plaza de España (33%), seguido de Italia, Francia y Alemania.

En lo que respecta al tipo de información más solicitada, la concejala señaló que en el puerto fueron la ruta xacobea y el patrimonio y la cultura, además de la gastronomía y las playas. En la otra oficina repite el interés por el patrimonio y la oferta museística, además del turismo de naturaleza –incluidos los arenales– y también los paseos en lancha por la ría.

Maica García quiso enfatizar que el objetivo del gobierno local es “seguir poñendo en valor Ferrol como destino no que quedar, descubrir o patrimonio, a ría, a gastronomía e diferentes recursos turísticos”.