El último proceso de selección de Navantia registra cerca de 5.000 solicitudes para las 50 plazas ofertadas

Operarios de la principal, en la 'Bonifaz' Jorge Meis

El primer proceso de selección de personal convocado este año por Navantia para el astillero de Ferrol se cerró con cerca de 5.000 solicitudes para las 50 plazas vacantes que se ofrecen. La cifra no equivale al número de personas de perfil sénior –es decir, con más de cuatro años de experiencia en el puesto al que se opta– interesadas porque por las características de cada empleo puede postularse a más de uno, pero, en todo caso, refleja el interés creciente que están despertando los procedimientos en la factoría pública.

Como se recordará, las vacantes están dirigidas a titulados superiores, en su mayor parte de ingeniería de las especialidades naval, industrial, eléctrica, electrónica, mecánica o telecomunicaciones. También se ofertaron plazas en las que se pedía titulación en el área económica y empresarial o en las que se requiere otra certificación universitaria. Cuando se publicó la convocatoria, Navantia precisó que los puestos se cubrirían casi en su totalidad en los negocios de Fragatas y Buques de Intervención, Reparaciones y Sistemas.

El plazo finalizó el 15 de septiembre y, a partir de ahora, una vez se compruebe que la documentación facilitada por la persona interesada está completa y es acorde con las bases, se activará el proceso de selección, que durará unos meses, atendiendo a las experiencias anteriores.

Más de 900 desde 2019

Los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol incorporaron desde al año 2019 a más de 900 personas a su plantilla. Actualmente, recuerda la compañía, se está cerrando la entrada de un centenar de plazas de las últimas convocatorias –lanzadas en febrero y en septiembre del año pasado–, a las que habrá que sumar estas 50.

Desde hace unos años, los procesos de selección se planifican en función de las necesidades productivas y, por ello, se están acelerando actualmente las diferentes convocatorias, acompasándolas al desarrollo de los principales programas, sobre todo las F-110, que están entrando en su fase “meseta” de generación de empleo, con cuatro unidades en diferentes momentos de su fabricación: la F-111 está desde hace un año a flote en el muelle 10; la F-112 ya ha completado su estructura principal y se prepara para la botadura, que será en las próximas semanas; la quilla de la F-113 se colocó el pasado mes de julio y la F-114 está en fases preliminares de construcción, coincidiendo con el arranque de la Fábrica Digital de Bloques.

El comité de empresa recuerda que las incorporaciones tienen que acelerarse y ampliarse con nuevas convocatorias, lanzando una más antes de que finalice el año.