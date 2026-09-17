El neurocientífico Carlos Spuch abrió el ciclo de charlas por Día Mundial del Alzheimer

La ponencia tuvo lugar este jueves en el Antiguo Hospicio Daniel Alexandre

El investigador del Grupo de Neurociencias Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, Carlos Spuch, fue el encargado de abrir este jueves el ciclo de conferencias que AFAL Ferrolterra organiza en el marco del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el próximo 21 de septiembre.

Lo hizo en el Antiguo Hospicio, abordando los avances en los nuevos tratamientos y la importancia de garantizar un acceso temprano y equitativo. Le dará el relevo, el 24 de septiembre, el director técnico y de operaciones de Geriatros, José Manuel Pazos Seco, que será el encargado de hablar sobre “La soledad no deseada: un reto social, una responsabilidad compartida”, reflexionando sobre un fenómeno que ha crecido exponencialmente en los últimos años y la necesidad de avanzar hacia comunidades que den respuesta a esta problemática y la detecten.

Por último, el 1 de octubre se subirá a la palestra Isabel González-Abraldes Iglesias, doctora en Gerontología por la UDC, poniendo sobre la mesa “La inteligencia emocional como predictor de bienestar en cuidadores familiares. Una propuesta de programa de intervención”. Las sesiones son de acceso libre, comienzan a las 19.00 horas y se celebran en el Antiguo Hospicio, en la calle Méndez Núñez.