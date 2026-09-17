El Campus Industrial acoge a su nuevo alumnado con una jornada de bienvenida

La jornada tuvo lugar en la plaza de Humanidades este jueves Daniel Alexandre

La plaza de Humanidades, en el Campus Industrial de Ferrol, fue el escenario en el que este jueves por la mañana se celebró la ya tradicional jornada de bienvenida al alumnado que cursará en Esteiro sus estudios de grado este curso.

Los y las estudiantes pudieron conocer las diferentes actividades, proyectos y propuestas que ofrece esa otra vida universitaria que no es estrictamente académica y, así, se instalaron 24 puestos informativos.

Entre estos se encuentran los que dependen de la propia UDC, como el de Estudantes, Emprego, Oficina de Relacións Internacionais, Centro de Linguas, las dos bibliotecas (Casa do Patín y Ángela Ruiz Robles, situado en el Edificio de Apoio ao Estudo), Deportes, Oficina de Cooperación de Voluntariado, Oficina para a Igualdade de Xénero, Afrontemos, UDC Saudable, Green Campus... Y también la asociación del alumnado de la UDC Sénior.

Junto a estos, pudieron conocer las opciones que ofertan las entidades colaboradoras, como la Dirección Xeral de Xuventude, Affinor, Nutriciona, Querndo, ADOS, Ingada, Asfedro o la Cruz Roja, entre otras allí presentes.

Al alumnado que asitió se le dio un cartón y, si conseguía ocho sellos, podrían hacerse con un regalo, como sudaderas o una unha caja sorpresa.

En la inauguración estuvieron presentes la vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdade e Responsabilidade Social, Ana Ares; la concejala de Educación e Universidade, Patricia Cons; y el director del Campus Industrial, Marcos Míguez. Durante la jornada también participó la vicerrectora de Estudantes e Empregabilidade, Alsira Salgado.

Después de la jornada informativa tuvo lugar la actuación de la Duendeneta.