Eduardo Alonso: “En Ferrol pasouse de 80 a 360 vivendas de uso turístico”
O coordinador xeral técnico do COAG participa este venres nunha mesa redonda en Canido
O coordinador xeral técnico do COAG, o vigués Eduardo Alonso, falará este venres, ás 19.30 horas, no centro cívico Canido co concelleiro de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, e co arquitecto local Ramón Montero nun coloquio que tratará o problema do acceso á vivenda.
Estase a producir un desequilibrio entre a vivenda destinada ao aluguer tradicional e a de uso turístico?
Ferrol en concreto non ten unhas cifras moi elevadas en canto á proporción de vivenda de uso turístico respecto de vivenda de aluguer residencial, que é o que realmente importa, é dicir, se estamos retirando para aluguer residencial unha porcentaxe elevada. O que pasa é que, aínda que as cifras sean baixas, o que non se ten en conta é que as que hai están nun sitio concreto, ou sexa, as que haxa non van estar en San Xoán, por exemplo, senón que acaban concentrándose en determinadas zonas céntricas, como A Magdalena ou Canido. Esa análise por distritos non a temos, pero si que estamos seguros de que é aí onde se concentran. Si se produce certa presión sobre aluguer e isto non é un xogo de suma cero, é decir, non é só que unha vivenda de aquí que pasa para alí, non, porque ese trasvase leva consigo sempre un prezo: aumenta o custe do aluguer residencial e mesmo os prezos de venda en moitos casos.
Estamos na antesala dunha situación na que haxa máis vivenda de uso turístico (VUT) que de aluguer tradicional?
Polo de agora é imposible. É certo que aquí en Ferrol se pasou en apenas cinco anos de oitenta e pico a 360 a día de hoxe, pero iso compite ao mellor contra 5.000, é dicir, aínda estamos moi lonxe. Con todo, de pensar en facer algo, o momento é este e non despois. É mellor previr que despois lamentar.
É entendible desde o seu punto de vista que haxa propietarios que consideren máis apetecible poñer a vivenda como uso turístico que no mercado tradicional?
Tense que entender, aínda que non guste, porque a rendibilidade é moitísimo máis alta. No peor punto de España, que probablemente sexa o distrito central de Málaga, mediuse e é un 400% maior que o aluguer tradicional. Agora, igual que existe o Salario Mínimo Interprofesional terá que existir unha regulación sobre as VUT ou sobre os topes de mercado que loiten contra o problema dos prezos da vivenda, tanto os de venda como os de aluguer. Pero por suposto que se ten que entender atentendo á rendibilidade e tamén á flexibilidade que ofrece un aluguer turístico porque o inquilino é necesario sempre, sen el non hai renda, pero o tradicional é un inquilino que ten uns dereitos adquiridos e que pode estar, entre aspas, “molestando” eses intereses económicos dos particulares ou dos fondos de inversión, dos que se fala pouco. Sempre parece que estamos a falar de particulares, cando os grandes tenedores son outros. Unha VUT pódela mercar, pódela vender, pódela alugar e pódela reformar e tamén baleirar, e facelo ademais decontado, algo que non se pode facer cun aluguer residencial...
“Hai que lembrar que non hai actividade económica que non estea regulada, e as VUT son unha actividade económica”
Cal podería ser unha boa solución para equilibrar os intereses entre quen cre que non se debe intervir e quen pensa que é imprescindible?
Aquí dáse un paradoxo e é que case todo o que se filtra é mentira e case todas as novas veñen influenciadas por lobbys. Entendo que a xente, ás veces, se volva tola coa okupación, que é un problema residual, e non lle pareza fundamental que o seu neto co seu soldo nunca vaia ser capaz de pagar un aluguer digno. E hai que lembrar que non hai actividade económica que non estea regulada, e as VUT son unha actividade económica. O que pasa é que os grandes hosteleiros acaban coincidindo tamén coas patronais das VUT. E hai moitos atrancos, mesmo coa administración vertical: a Xunta moitas veces ten uns intereses contrarios aos dos concellos porque uns van medir o asunto en termos de éxito turístico e os outros son que se van atopar de frente cos problemas de falta de convivencia e de ocupación de espazos públicos para usos que non son os dos seus cidadáns... Os atrancos son moitos.
Coa presión turística córrese o risco de que as consecuencias sexan dificilmente irreversibles?
É que o turismo ten un punto de inflexión e é que cando as administracións promocionan determinadas zonas –pensa, por exemplo, en Ibiza, en Chueca ou na zona vella de Santiago– cando se pasan co investimento en promoción turística rara vez teñen en conta a capacidade de carga que pode emitir unha zona sen que esa saturación empece a ter efectos absolutamente nocivos para esa cidadanía que vive alí, nocivos para perda de servizos, nocivos para a falta de mantemento dunha cidade... e témolo ben preto. É verdade que aquí non estamos nesa tesitura, pero pode chegarse a ese punto de pasar dun turismo ben modulado, que é beneficioso para unha cidade porque xera postos de traballo, a outro no que pasa a ser todo o contrario: é excesivo e xera todos eses problemas que acaban normalmente coa vida social dos barrios.