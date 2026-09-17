Chechela García estrena en la Sala Curuxeiras su muestra ‘Sensaciones’

Una de las obras de Chechela García, que en este caso expuso hace años en el Ateneo Ferrolán Jorge Meis

La Sala Curuxeiras acogerá desde este viernes 18 una nueva exposición pictórica, a partir de las 19.00 horas, cuando se celebrará el acto de inauguración. Chechela García es la artista que abrirá las puertas de estas instalaciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, donde se exhibirán alrededor de medio centenar de óleos.

‘Sensaciones’ es el título de esta muestra y, al mismo tiempo, el término que hace referencia a su objetivo a la hora de sacar a la luz sus cuadros. Cada uno nace de un proceso creativo que conecta con su imaginación y experiencia personal, por lo que la artista entiende que todas las obras llevan una parte de sí misma que, al ser observada por un espectador, este podrá realizar su propia lectura.

Ya que la propuesta busca despertar la imaginación, la curiosidad y la capacidad interpretativa del arte, se hace hincapié en que la selección se dirige a todos los públicos, incluidos los más pequeños.

Visitas

La exposición de Chechela García permanecerá en la Sala Curuxeiras hasta el domingo 27, y el público la podrá visitar en el siguiente horario de apertura: de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00, o los sábados y domingos, limitándose al rango matutino de 12.00 a 14.30 horas.