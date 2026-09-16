Última llamada para apuntarse al taller de teatro musical en el Campus

Imagen de archivo de clases de teatro en el Campus Industrial Cedida

El Campus Industrial de Ferrol será el escenario de un taller de teatro musical que arrancará el próximo 23 de septiembre y para el que este miércoles a medianoche se cierran las inscripciones, recuerdan desde la organización.

Será el Aula Multiusos 1 del Centro Cultural Universitario la que acoja la iniciativa, que se prolongará hasta el 16 de diciembre acumulando un total de 30 horas de formación y está pensada para hacer accesible y lúdica esta actividad escénica. Habrá dos horas semanales de clase, de 19.00 a 21.00 todos los miércoles de otoño.

El taller estará impartido por dos profesionales de la escuela de música Rock­School Center con amplia experiencia: Álex Rocha, con más de una década de formación en la Escola de Teatro de Narón especializándose en teatro musical y creación colectiva, e Irene Varela, titulada en Piano, alumna de canto profesional y profesora de técnica vocal y solfeo, además de cantante en coros y entidades como la Sinfónica de Galicia o la Europa Chor Akademie.

La tarifa para estudiantes del Campus es de 40 euros, para el resto de comunidad universitaria de 70 y para el público general de 90, siendo de 45 para desempleados o con discapacidad. Más información e inscripciones en esta web.