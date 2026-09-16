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Ferrol

Última llamada para apuntarse al taller de teatro musical en el Campus

Habrá sesiones de dos horas todos los miércoles de otoño

Redacción Ferrol
16/09/2026 22:27
Imagen de archivo de clases de teatro en el Campus Industrial
Cedida
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El Campus Industrial de Ferrol será el escenario de un taller de teatro musical que arrancará el próximo 23 de septiembre y para el que este miércoles a medianoche se cierran las inscripciones, recuerdan desde la organización. 

Será el Aula Multiusos 1 del Centro Cultural Universitario la que acoja la iniciativa, que se prolongará hasta el 16 de diciembre acumulando un total de 30 horas de formación y está pensada para hacer accesible y lúdica esta actividad escénica. Habrá dos horas semanales de clase, de 19.00 a 21.00 todos los miércoles de otoño. 

El taller estará impartido por dos profesionales de la escuela de música Rock­School Center con amplia experiencia: Álex Rocha, con más de una década de formación en la Escola de Teatro de Narón especializándose en teatro musical y creación colectiva, e Irene Varela, titulada en Piano, alumna de canto profesional y profesora de técnica vocal y solfeo, además de cantante en coros y entidades como la Sinfónica de Galicia o la Europa Chor Akademie. 

La tarifa para estudiantes del Campus es de 40 euros, para el resto de comunidad universitaria de 70 y para el público general de 90, siendo de 45 para desempleados o con discapacidad. Más información e inscripciones en esta web

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