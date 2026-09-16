Las obras vuelven a la plaza de Galicia con la construcción de la nueva dársena de autobús

El espacio mantendrá la misma estética de la parada de taxis Daniel Alexandre

Las obras de la primera fase del macroproyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’, en el entorno de A Magdalena, volvieron esta semana a la plaza de Galicia. Si bien el grueso de los trabajos se concentran ya en el derribo del último segmento de la muralla y la urbanización del entorno de la puerta del Parque, desde el pasado lunes los operarios han retornado al lateral del teatro Jofre para construir una de las principales novedades de este espacio: la futura dársena para autobuses interurbanos.

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Esta área, que abarca todo el extremo sudeste del edificio hasta la intersección de la calle Coruña con Irmandiños, mantendrá la misma estética que la parada de taxis, estableciendo una zona de parada a nivel de calzada pero diferenciada, usando para ello los adoquines retirados de la calle Rubalcava. Asimismo, el espacio cuenta con cuatro parterres para especies arbóreas y, según el proyecto inicial, una pequeña marquesina en el lado más alejado del inmueble.

Por otra parte, operarios del servicio de Parques e Xardíns comenzaron también a retirar el sustrato de las zonas verdes anexas al segmento de muralla más próximo a la garita de la puerta del Dique. Esto, sumado a los trabajos iniciales realizados hace poco más de dos semanas al otro lado de las instalaciones castrenses, parece indicar que se está preparando la zona para iniciar una nueva etapa de las obras en esta primera fase. En este sentido, cabe señalar que el gobierno local mantiene su objetivo de finalizar la intervención hasta la avenida de Esteiro antes de que termine el año, por lo que no es de extrañar que, ante los grandes avances que se están dando en el entorno de la puerta del Parque, la urbanización del resto de la plaza de Galicia sea el siguiente paso en el calendario municipal.

El sustrato se empezó a retirar este miércoles Daniel Alexandre

Esta será, no obstante, una de las etapas más complejas del conjunto, dado que supondrá una drástica alteración del tráfico rodado, puesto que implicará el cierre de la rotonda para su reconstrucción –se ampliará y se desplazará ligeramente en dirección sudoeste, sin alterar la ubicación del Monumento a los Caídos en África–, el desarrollo del área de esparcimiento frente a la puerta del Dique, el derribo de las partes restantes de la muralla y, si no hay alteraciones del proyecto, la pavimentación de todo el vial con hormigón pulido, dando continuidad a la estética de la calle Igrexa.