La terminal de cruceros de Ferrol comenzará a funcionar en la primavera de 2027

El director y el presidente del Puerto, con el responsable de GPH en la región, Francesc Grau Cedida

La terminal de cruceros de Ferrol estará operativa en primavera de 2027. Ese es el objetivo con el que trabajan la Autoridad Portuaria y la concesionaria, Global Ports Holding (GPH), que este mediodía presentaron en el marco de la Seatrade Cruise Med 2026 que se celebra en Las Palmas, una "alianza estratégica" que, recalcaron, beneficiará a ambas partes.

El acto tuvo lugar en el expositor de Puertos del Estado de la que es la feria sectorial más importante de Europa, en la que participan más de 2.000 agentes de 90 países entre hoy y mañana jueves para conocer las tendencias del turismo de cruceros y las novedades que ofrecen las principales compañías. El presidente del organismo portuario local, José Antonio Álvarez Vidal, resaltó que la llegada de GPH a Ferrol es "un hito muy importante", puesto que se trata "del mayor operador de terminales de cruceros del mundo", pues está presente en 35 dársenas y con un balance anual de pasajeros de 22 millones. "Supondrá", añadió, "una importante transformación de nuestro puerto y un impulso para el tráfico de cruceros".

En esa línea, Álvarez Vidal conectó el aterrizaje de GPH, que tiene una concesión de 30 años, con el desarrollo que está experimentando la relación puerto-ciudad, ampliando la zona de contacto entre ambos ámbitos y con la ejecución de las obras de 'Abrir Ferrol ao mar'. "Entre otras cosas", precisó, "va a permitir que ese Arsenal, auténtica joya histórica, se vea ya sin su muralla, abierta a toda la ciudadanía". Por último, el presidente del ente público subrayó que GPH representa "la excelencia" en el sector de los cruceros y que gracias a este "gran aliado", a partir de la próxima primavera, Ferrol avanzará "desde la posición modesta que tiene hoy la ciudad" en este ámbito.

Por su parte, el responsable regional de Global Ports Holding, Francesc Grau, explicó que la incorporación de Ferrol a su cartera del Mediterráneo occidental y el Atlántico "refuerza nuestra presencia en España y amplía nuestro alcance en toda la región". Apuntó que el desarrollo del proyecto que la multinacional ha preparado para la ciudad "permitirá generar oportunidades tanto para el puerto como para el destino. Nuestro objetivo", incidió, "es apoyar el crecimiento a largo plazo de Ferrol como destino de cruceros", ofreciendo para ello la "experiencia, estándares y conectividad de la amplia red regional de GPH".

Como se recordará, la terminal de cruceros se ejecutará en dos fases en el espigón exterior del muelle interior, en la zona en la que ya ahora amarran los trasatlánticos. En la primera se construirá un edificio de unos 480 metros cuadrados para, en la segunda, duplicarse su capacidad. La idea, como figura en el proyecto básico, es que las obras comiencen este mismo año.