La Mancomunidade impulsa una feria agroalimentaria de productos locales y sostenibles

En la feria anterior participaron más sectores productivos Daniel Alexandre

El Cantón de Molíns acogerá el próximo 3 de octubre la primera Feira Agroalimentaria Social e Sostible, una iniciativa impulsada por la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol que busca reunir a productores y promotores de la comarca de cara a impulsar la venta directa al consumidor y la realización de actividades divulgativas.

La cita, que contará con 16 puestos, toma así el relevo de la celebrada en 2024 –también de la mano del organismo supramunicipal–, pero con un enfoque más centrado en el sector agroalimentario. El horario de apertura del evento será de 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 20.00 horas y, por el momento, no se ha concretado el programa de propuestas, que además tendrá una faceta abierta para que los profesionales participantes puedan plantear sus propias actividades, como degustaciones, talleres o charlas explicativas sobre su funcionamiento.

En este sentido, desde la Mancomunidade se señaló que los puestos serán gratuitos “ están dirixidos a iniciativas con produción propia”. De hecho, con el fin de garantizar “unha feira diversa e representativa”, se ha fijado un máximo de tres puestos por cada grupo de alimentos.

En cuanto al proceso de selección de los participantes, la organización explicó que, de recibirse más de 16 solicitudes, se ha establecido “un baremo público de dez puntos” de cara a priorizar los productos de proximidad. Así, contarán con mejor valoración los interesados provenientes de los concellos de la Mancomunidade –seguidos otros de las tres comarcas y, finalmente, de Galicia–. También se tendrán en cuenta factores como las certificaciones ecológicas y de sostenibilidad, el uso de centros de transformación sociocomunitarios o la denominación de origen, entre otros.

Las inscripciones se realizarán a través del formulario alojado en la web del organismo supramunicipal y en la dirección www.bit.ly/4xfXrtX, además de estar disponible para solicitar información el teléfono 698 132 923.