La información, eje central de las actividades municipales de la Semana da Mobilidade

El circuito infantil es una de las actividades más apreciadas por los vecinos AEIG

Este miércoles, día 16, dio comienzo el calendario municipal de actividades por la Semana Europea da Mobilidade, una serie de propuestas dirigidas a todos los grupos de población de Ferrol centradas, en esta ocasión, en las formas de transporte alternativas.

“Desde el Concello creemos que una de las maneras en las que se debe enfocar la movilidad, y que a mí me parece fundamental, es a través de la información”, señaló la concejala responsable del departamento de Seguridade, Pamen Pieltain, incidiendo en que esta clase de cuestiones se interiorizan más por parte de la ciudadanía mediante la realización de actividades. En este sentido, la representante hizo referencia directa a una de las iniciativas más comunes de los años anteriores y que el presente no tendrá lugar: la jornada de transporte gratuito en autobús.

Y es que, a su juicio, si bien es una actividad que goza de gran aceptación entre los ferrolanos, “al final es una cosa simbólica que se queda en ese día” en lugar de servir al propósito de concienciación de este evento. A este respecto, Pieltain apunta que es un tema que “sale a colación todos los años” cuando se organiza el calendario de esta semana, pero que en esta ocasión se ha dejado de lado en favor de realizar más propuestas que pueda disfrutar un mayor número de vecinos.

Propuestas escolares

Tal y como avanzó este martes el gobierno local, el programa contará con actividades en centros educativos y con otras destinadas a la ciudadanía en general, pero siempre con ese matiz informativo como eje central. Así, tanto en la jornada de hoy como en la del próximo jueves, agentes de la Policía Local acudirán a la entrada y a la salida de los centros IES Saturnino Montojo y CEIP Isaac Peral para atender “a todas las preguntas que tengan” los alumnos en materia de movilidad. “Aprovechando las obras que hay, hemos impulsado unos caminos escolares seguros. La policía va todos los días desde el inicio del curso, pero esta semana se redoblará para acompañarlos”, explica Pieltain.

También se repetirá una de las propuestas mejor valoradas de la edición 2025, las visitas de voluntarios de Protección Civil a varios colegios e institutos del área. “Les damos una pequeña charla a los alumnos de tercero a sexto de Primaria sobre sostenibilidad, sobre los problemas que tienen que afrontar las personas con movilidad reducida... Y luego les hacemos un circuito, primero en silla de ruedas y luego otro con los ojos vendados y un bastón para que puedan conocer las dificultades que tienen” los vecinos con discapacidad. A este respecto, la responsable de Seguridade afirmó que las solicitudes de participación por parte de los centros han sido muy elevadas, de modo que, al no poder acudir a todos, el próximo año se tratará de asistir a aquellos no seleccionados en la presente edición.

Actividades generales

A nivel general, Pamen Pieltain detalla que se han planteado cuatro actividades: por un lado, un circuito para los más pequeños que se instalará en la plaza de la Constitución –y que este año cuenta con la participación de Ciclos Roca, que cederá un par de bicicletas– el sábado a las 11.00 horas; y, por otro, la tradicional marcha ciclista popular de finales de septiembre se ha adelantado hasta el domingo, día 20, para que coincidiese con la Semana da Mobilidade –algo que “queríamos hacer el año pasado pero que no pudimos”.

Finalmente, se han incorporado, de cara a los más mayores, dos visitas guiadas –‘Ferrol modernista’ y ‘As antigas fábricas de Ferrol’–, el lunes y el martes. “Son propuestas que les atraen muchísimo y también es una forma de que, durante una hora y media, se muevan”, relata, apuntando que ella misma participará también para aportar información sobre movilidad.