Gómez Caamaño anuncia en Ferrol la ampliación del servicio de atención domiciliaria a Ortigueira, Cariño y Cedeira

El conselleiro junto a la responsable de la Xerencia y el alcalde de Ortigueira Daniel Alexandre

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció este miércoles la puesta en marcha del servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO) en Ortigueira, Cedeira y Cariño, que entrará en funcionamiento el próximo mes de octubre.

Así lo avanzó tras reunirse con el alcalde del ayuntamiento ortigueirés, Valentín Calvín, en un encuentro en el que también estuvieron presentes la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y la responsable de la Xerencia del Área sanitaria, Fernanda López Crecente.

El máximo responsable del Servizo Galego de Saúde subrayó que, con esta ampliación, se da respuesta a una demanda del municipio de Ortigueira y de su alcalde, que se materializa pese a las dificultades actuales derivadas de la falta de profesionales sanitarios.

Un momento de la reunión en la que se trató la ampliación servicio HADO, con su responsable Daniel Alexandre

Ampliación del equipo de profesionales

Hasta la fecha, el equipo que se ocupaba del servicio estaba formado por un médico y tres profesionales, el servicio de HADO pasa a contar con cinco equipos, con un total de cinco médicos y 12 profesionales de Enfermería.

De este modo, el Servizo Galego de Saúde da un importante salto en cobertura, consiguiendo que la hospitalización a domicilio pase de llegar al 87,3% hasta alcanzar al 96,4% de la población del Área Sanitaria de Ferrol, beneficiando a 15 ayuntamientos.

Del mismo modo, se amplía del servicio de hospitalización a domicilio de 40 a 50 camas, al disponer de un quinto equipo.

Humanización y continuidad asistencial

La Hospitalización a Domicilio, que es uno de los servicios mejor valorados por la ciudadanía, permite que determinados pacientes reciban en su propio hogar cuidados médicos y de enfermería de rango hospitalario, evitando el ingreso convencional cuando su situación clínica el permite.

Se trata de un modelo que "humaniza a atención", favorece la continuidad asistencial y permite que el paciente permanezca en su entorno familiar, como se puso de manifiesto en el acto.

De este modo, se suma un nuevo servicio en la comarca, tras la puesta en marcha en 2024 de la unidad de rayos en el centro de salud de Ortigueira, que evita que cientos de ciudadanos tengan que desplazarse a Ferrol para realizar las radiografías.

El Sergas continuará trabajando para acercar nuevos servicios sanitarios a los ayuntamientos de la zona de Ortegal, facilitando la atención, especialmente a las personas mayores o con dificultades de movilidad.