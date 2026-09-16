El PSOE denuncia que las labores del ‘pulmón verde’ de Catabois duplicarán el plazo inicial

Inicio de las obras el pasado mes de noviembre Daniel Alexandre

Las obras del futuro ‘pulmón verde’ de Catabois, en el antiguo polígono de tiro, finalizarán en principio a lo largo del próximo mes de noviembre, prácticamente un año después de que se iniciasen, pese a contar con un plazo de ejecución de seis meses. Así lo denunció este miércoles el concejal socialista Julián Reina, que afirmó que este retraso es un reflejo más “dun modelo de xestión baseado na inercia” y “a consecuencia directa das ausencias permanentes do alcalde”.

Por medio de un comunicado, el edil recordó que las labores, presupuestadas en 462.561 euros –cofinanciados por la Xunta a través del convenio para la regeneración urbana de Ferrol de la Consellería de Vivenda– y que acomete Murat Construcción y Mantenimiento, deberían haber finalizado el pasado mes de mayo, pero que ya acumulan dos prórrogas de tres meses cada una –la última fue aprobada en agosto–. En este sentido, Reina Villalón insiste en que los propios servicios municipales de contratación dejaron constancia en el expediente del proyecto “de que o grao de execución material reflicte atrasos moi graves e incumprimentos parciais” por parte de la adjudicataria.

Asimismo, el socialista apunta que en el informe técnico se muestra que la compañía solicitó las mencionadas prórrogas alegando “diversas problemáticas relacionadas coa xestión de terras, a escaseza de perfís profesionais específicos, tensións na cadea de subministro de materiais e axustes de replanteo”. Sin embargo, subraya, la solicitud de extensión del plazo “presentouse fóra dos prazos legais” y sin contar con la documentación justificativa.

De esta forma, el concejal responsabiliza directamente al regidor de esta coyuntura, acusándolo de no atender los problemas de la ciudad por estar centrado en su labor como senador. Por último, Julián Reina afeó al alcalde que permita estos retrasos mientras en el anterior mandato, cuando estaba en la oposición, “esixía unha eficacia e unha inmediatez que hoxe brillan completamente pola súa ausencia.