El primer Encontro de Habaneras Cidade de Ferrol estrena la agenda cultural municipal en el Jofre

Cantantes en un concierto anterior de corales celebrado en el teatro Jofre Daniel Alexandre

Este viernes 18, a partir de las 19.30 horas en el teatro Jofre, se celebrará la primera edición del Encontro de Habaneras Cidade de Ferrol, que organiza la asociación musical Porta do Dique en colaboración con el Concello. Con este evento, que reunirá a un total de cinco agrupaciones, se dará por inaugurado el programa cultural municipal que despedirá el último cuatrimestre del año.

Las actuaciones que se desarrollarán en esta cita, de entrada gratuita aunque con la posibilidad de reservar sitio, correrán a cargo de grupos tanto de dentro como de fuera de la comarca. En representación local, subirán al escenario el Coro Diapasón-Asociación musical Sons do Día y la Coral Polifónica Ferrolana del Casino, mientras que de Pontedeume vendrá la Coral Polifónica Eumesa. Asimismo, participará la Coral Polifónica Eixil de Cedeira y, como invitados desde Oleiros, intervendrá la Coral Polifónica Lembranzas de Santa Cruz.

Como se puede advertir, las habaneras serán las grandes protagonistas del repertorio, que favorecerá además la cooperación entre agrupaciones. El principal objetivo de esta propuesta, con una clara vocación de continuidad, es la promoción y difusión de la música coral como parte identitaria de Ferrol.