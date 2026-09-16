El histórico hallazgo subacuático del que nació, hace 40 años, el primer museo de la ciudad de Ferrol

Los fragmentos de la proa y la popa que se pueden contemplar en el edificio de Herrerías Daniel Alexandre

El Museo Naval de Ferrol, el decano de cuantas exposiciones permanentes se sitúan en la ciudad, cumplió el pasado mes de marzo 40 años. Se trata de una efeméride que la institución está celebrando acometiendo diferentes mejoras en sus instalaciones, pero también multiplicando su programación cultural, una iniciativa que está sirviendo para dar a conocer su maravillosa colección a quienes todavía no sabían que en el antiguo presidio de San Campio, en el Arsenal, se esconden no uno, sino varios tesoros.

Precisamente, el hallazgo en el fondo del mar de uno de estos ‘botines’ fue el desencadenante de su fundación, haciéndose necesario un espacio donde custodiar y exhibir los restos de la fragata ‘Magdalena’, hundida en A Mariña lucense. “La recuperación de algunas piezas y objetos del buque, que fue derribado en 1810 a la altura de Viveiro cuando se dirigía de un puerto asturiano a Ferrol, fue uno de los motivos por los que los miembros de la delegación de Cultura Naval y otros marinos interesados en recuperar la historia de la Armada comenzaron a pensar de la necesidad de crear el museo en la capital de la Zona Marítima del Cantábrico”, apuntaban los periódicos al día siguiente de su inauguración.

El corte de cinta se produjo el miércoles 5 de marzo de 1986 y fueron protagonistas del acto el director del Instituto de Cultural Naval, el almirante José Lorenzo Rey; el capitán general, el almirante Eliseo Álvarez-Arenas Pacheco; el comandante general del Arsenal, vicealmirante Manuel Arias Sánchez; el Jefe de Estado Mayor, contralmirante José María Riola Posada, y el capitán de navío Leopoldo Boado González-Llanos, que ejercía de delegado en la ciudad del área cultural y que mandó el buque ‘Intrépido’, el encargado de llevar a los buceadores el 14 de enero de 1976 para comenzar a recuperar el pecio en los alrededores de la playa viveirense de Covas.

Botada en la ría

Fue él quien asumió primeramente la dirección del Museo Naval, que hoy está a cargo del capitán de fragata Juan Gómez Corbalán. En su equipo, Jaime Antón Viscasillas, jurista y doctor en Historia de la Ciencia, es ahora el responsable del Servicio de Historia y Cultura, siendo autor de innumerables artículos que cumplen el objetivo de divulgar el patrimonio museístico. Uno de ellos, publicado en el número de noviembre de 2025 de la ‘Revista General de Marina’, está dedicado a la ‘Magdalena’, un buque que salió de las gradas del Real Astillero de Esteiro en 1776, apunta el experto, “dentro de una serie de once unidades”.

Exponav también custodia dos maquetas de la fragata Daniel Alexandre

Desempeñaba, según Antón, funciones de apoyo a los navíos, “tales como escolta, exploración, descubierta, vigilancia y, también en su caso, combate”. Podía montar entre 34 y 42 cañones, disponía de tres palos principales “y un sobrio palo braupés despuntando sobre un mascarón de proa de león coronado rampante”, midiendo 41,70 metros de eslora y 10,25 de manga, con un calado de cinco.

Su vida activa duró 37 años, desde su botadura a su hundimiento, realizando travesías que la llevaron a aguas del Pacífico y el Bósforo, acabando con varios navíos enemigos, pero también pasando a la posteridad al haber tomado parte en la Campaña Hidrográfica de 1783 bajo el mando del cartógrafo Vicente Tofiño de San Miguel, entre otras misiones.

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En el marco de la Guerra de la Independencia, con el propósito de movilizar tropas, la ‘Magdalena’ partió de A Coruña el 14 de octubre de 1810, llegando a la Concha de Gijón cuatro jornadas después y “atacando con éxito al día siguiente a las fuerzas que desembarcaron pero, tras recibir los franceses el refuerzo en su auxilio, reembarcan a los españoles, dirigiéndose a Santoña”, apunta en su trabajo Jaime Antón Viscasillas. No obstante, tampoco encontrarían calma en la localidad cántabra, puesto que se desató una tempestad y la operación prevista fracasó.

El terrible desenlace

“Se hicieron a la mar para tratar de capear mejor el temporal y fue en esa circunstancia cuando la fragata ‘Magdalena’ y el bergantín ‘Palomo’, al picar cables, perdieron sus anclas mayores, que cayeron al fondo marino”, describe el historiador en su artículo, refiriendo que la meteorología mejoró el 29 de octubre y se dirigieron a Viveiro, “el punto acordado para reunirse en caso de dispersión”. Allí, en la madrugada del 1 al 2 de noviembre, les sorprendió una “galerna de más de 100 kilómetros por hora”, quedando a la deriva y siendo empujada hacia la playa de Covas, donde encalló.

El Museo Naval muestra, entre otros muchos objetos, la campana de la ‘Magdalena’ Cedida

“Según el recuento total, entre los dos buques, que contabilizaban 583 hombres a bordo, solo se salvaron 28 aunque las cifras reales de víctimas posiblemente fueran más de mil personas, la mayoría de ellos héroes anónimos”, detalla Antón, ahondando en que la fragata había recogido a parte de las dotaciones que los cañoneros atacados en Santoña. El cuerpo del comandante, Blas Salcedo y Salcedo, apareció en el arenal abrazado al de su hijo, Blas Salcedo y Reguera, que era guardiamarina, un hecho que “determinó que se regulase por real orden la incompatibilidad de embarque simultáneo en un mismo buque de padres e hijos o hermanos”.

La campaña ‘intrépida’

La primera vez que afloraron los restos del naufragio en la zona fue en 1917, pero no fue hasta 1951 cuando un pescador de la zona, Antonio López Polo, al que apodaban ‘Alma Negra’, dio el aviso a un ayudante de Marina, Luis Cebreiro López, de que había descubierto unas manchas negras. Comenzó entonces un primer período de recuperación de varios de los cañones y otras piezas de envergadura, extraídas del mar gracias a un barco grúa. Sin embargo, la segunda expedición, con más medios y profesionales, logró recobrar un buen número de piezas de gran valor histórico y arqueológico.

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El 14 de enero de 1976, la prensa local recogía el atraque en el puerto de Cillero de la fragata ‘Intrépido’, “a bordo de la cual llegaron un núcleo de buceadores de Marina”. Días después, daban cuenta en sus páginas de que habían hallado la empuñadura de un sable de oro y cuatro cañones de bronce. El 29 de agosto, las crónicas aumentaban el inventario, añadiendo otros tres morteros, parte del timón de una de las naves y una caja con granadas, además de “otros objetos de un interés máximo, como piezas casi desconocidas, que podrán figurar en el Museo Naval de la Marina Española”, escribían, añadiendo que Leopoldo Boado era el comandante y que “lo rescatado será expuesto en los stands de la Feria del Mar de El Ferrol”.

En su trabajo, Jaime Antón enumera otros “pequeños tesoros” que fueron rescatándose de las aguas: “un balancín, un émbolo y el vástago de la bomba real de achique, armas de fuego, instrumentos náuticos, enseres de rancho, partes del casco...”. Asimismo, recuerda que a aquella misión del 76 le siguieron otras que “han completado el rico patrimonio subacuático procedente de la ‘Magdalena’ y el ‘Palomo’, conservado en varios museos de Ferrol y Viveiro, y destacando que en 2024 se recuperó “el que posiblemente era el chifle del contramaestre”.

El monumento en recuerdo de la tragedia, en la playa de Covas, en el municipio de Viveiro (Lugo) Cedida

Pero antes de estar en los espacios museísticos, parte del “botín” pudo verse en la XVII edición de la Feria de Muestras del Noroeste, celebrada en julio de 1979. El pabellón de la Marina, que por entonces llevaba el apellido “de Guerra” y que ahora se está rehabilitando, sirvió de expositor para “una excelente colección de piezas rescatadas del interior de la fragata”.

Lo que se puede ver

En el Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav, prestados por su “hermano”, el Museo Naval, se pueden admirar fragmentos de la proa —roda— y de la popa —codaste, curva coral y dos pedazos del forro—. Todas estas piezas tuvieron que someterse, en 2018, a una restauración porque estaban infestadas del molusco xilófago ‘Teredo Navalis’, conocido popularmente como ‘broma’, que había deteriorado la madera. Además, cuentan con dos maquetas de la famosa fragata.

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Por su parte, quien visite el antiguo penal de San Campio se encontrará con la campana del buque, un cabo y artillería de hierro y bronce, compuesta por cinco obuses y varias armas portátiles: dos fusiles, un trabuco, una pistola y bolas de cañones. Cucharas, tenedores y otros utensilios de menaje de cocina también están custodiados allí, como lo están diversos instrumentos náuticos empleados para la navegación, entre ellos un octante. Todo un tesoro histórico que la Armada pudo proteger del saqueo que comenzaba a surgir en los setenta y que encarriló la creación del Museo Naval de Ferrol.