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Ferrol

Convocada una protesta para demandar un transporte por carretera digno en la comarca

El acto reivindicativo se celebrará el viernes a las seis de la tarde frente a la sede ferrolana de la Xunta

Redacción Ferrol
16/09/2026 19:06
Concentración por el Transporte
Protesta de la plataforma a inicios de año
Emilio Cortizas
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La Plataforma por un Transporte Público Digno para Ferrol e Comarca ha convocado un acto de protesta el próximo viernes, día 18, para demandar a la Xunta soluciones a la situación de colapso que está sufriendo el servicio de autobuses en el entorno de Ferrolterra. El acto reivindicativo, que busca hacer hincapié en las últimas incidencias registradas en estas rutas –como los trayectos en pie o la avería que obligó a evacuar un vehículo dentro de un túnel–, tendrá lugar a las seis de la tarde frente a la sede administrativa del gobierno autonómico en la plaza de España.

Cabe recordar que esta coyuntura ha llevado a esta entidad a solicitar formalmente una investigación para comprobar si se está cumpliendo la normativa de seguridad vial en los vehículos.

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