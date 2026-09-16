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UDC Senior

Buscan voces para el coro de la Universidade Senior de Ferrol

La asociación de alumnos y exalumnos comienza una nueva etapa con cambio de directiva y el estreno de su página web

Redacción Ferrol
16/09/2026 05:00
Un concierto de Navidad en el salón de actos Concepción Arenal del Campus de Ferrol
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Jorge Meis
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La Asociación de Alumnos y exalumnos de la Universidade Senior de Ferrol comienza una nueva etapa con cambios en su junta directiva, que pasa a ser presidida por Antonio Polo. Coincidiendo con este nombramiento, se pone en funcionamiento una campaña de captación de nuevas voces para el coro de la entidad, que tiene ahora el objetivo de ampliar y reforzar la formación.

Entre las principales novedades se encuentra la puesta en marcha de la página web oficial de la asociación (www.aausf.org), un directorio que pretende servir de canal informativo y de comunicación para las personas asociadas, así como para todo aquel interesado en las actividades que desarrolla el colectivo.

A través de estas iniciativas, la agrupación consolida su actividad y continúa promoviendo la participación, formación y convivencia entre el alumnado y exalumnado de la Senior de Ferrol.

Cantantes

Desde la asociación de alumnos inciden especialmente en la necesidad de que se incorporen voces masculinas, con vistas a conseguir un mayor equilibrio en el conjunto.

El llamamiento a nuevos integrantes se dará a conocer a través de carteles informativos que se repartirán por distintos espacios del Campus Industrial de Ferrol.

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