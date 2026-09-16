BeOne A Malata: diferentes formas de entrenar y cuidarse en un mismo centro deportivo en Ferrol

El entrenamiento de fuerza es protagonista en la sala fitness Cedida

Las formas de hacer ejercicio son cada vez más diversas. El entrenamiento de fuerza ha ganado protagonismo entre personas de diferentes edades y niveles, pero convive con otras opciones como el ejercicio cardiovascular, las actividades dirigidas, la natación o las disciplinas cuerpo-mente. Esta variedad permite que cada persona pueda encontrar una forma de mantenerse activa adaptada a sus preferencias y objetivos.

Con este planteamiento, BeOne A Malata reúne diferentes maneras de entrenar dentro de una misma instalación en Ferrol, combinando espacios para el trabajo individual, actividades colectivas, ejercicio en el agua y zonas destinadas al bienestar y la recuperación. Uno de los principales espacios del centro es su sala fitness, organizada en áreas destinadas a musculación y tonificación, entrenamiento funcional, estiramientos y ejercicio cardiovascular. En los últimos meses, el centro ha reforzado este espacio con más equipamiento y un mayor número de puestos de entrenamiento, ampliando las posibilidades disponibles en sala y acompañando el creciente protagonismo del trabajo de fuerza.

El entrenamiento de fuerza, protagonista en la sala fitness

Para Matías Gago, director corporativo de Producto e Innovación del Grupo BeOne, aunque no existe un único tipo de entrenamiento que pueda considerarse el más eficaz para todo el mundo, la fuerza debería tener actualmente un papel protagonista. "Si tuviera que quedarme con uno, sin duda sería el entrenamiento de fuerza. Creo que hoy debería ser la base del trabajo en una sala fitness, porque aporta beneficios prácticamente a cualquier persona, independientemente de su edad o de su nivel. Después podemos complementarlo con movilidad o trabajo cardiovascular, pero la fuerza debe tener un papel protagonista".

Mantener la masa muscular, favorecer el movimiento y conservar la autonomía y la calidad de vida con el paso de los años son algunas de las razones por las que este tipo de entrenamiento puede formar parte de la actividad física habitual. La clave está en adaptarlo a cada persona. "No va a entrenar igual una persona que empieza que alguien con experiencia. Lo que tenemos que adaptar es la forma de entrenar la fuerza, no cuestionarnos si necesitamos entrenarla", apunta Gago.

Una sala fitness debe permitir que el entrenamiento evolucione con la persona. Contar con máquinas, peso libre y espacios de entrenamiento funcional facilita empezar de forma progresiva y continuar encontrando nuevas posibilidades a medida que aumenta la experiencia. "En BeOne intentamos que nuestras salas tengan ese equilibrio: que una persona que empieza encuentre máquinas y opciones sencillas y accesibles, pero que un usuario con más experiencia tenga también todo lo necesario para realizar entrenamientos más exigentes", señala Gago.

La piscina del BeOne A Malata es una de sus instalaciones principalesLa piscina del BeOne A Malata es una de sus instalaciones principales Cedida

Dentro del trabajo de fuerza, máquinas y peso libre son herramientas complementarias. "Las máquinas guiadas permiten controlar mejor el movimiento y facilitan el trabajo de determinados grupos musculares, mientras que el peso libre ofrece más libertad de movimiento y otras posibilidades de entrenamiento. Lo importante no es elegir entre uno u otro, sino saber combinar ambos en función de cada persona y de lo que queremos conseguir". Para quienes todavía no tienen experiencia en una sala fitness, Gago recomienda empezar progresivamente y conseguir que el entrenamiento forme parte del día a día.

Mucho más que una sala fitness

La propuesta de BeOne A Malata se extiende más allá de la sala fitness. El centro dispone de una piscina climatizada de nado, en la que es posible combinar el entrenamiento libre con actividades acuáticas y escuela de natación para niños y adultos. Su programación incluye también propuestas específicas en el agua.

A ella se suma una completa zona de bienestar y relax equipada con sauna, baño de vapor, pediluvio, duchas de esencias, hidromasaje, banco de calor y fuente de hielo. Las actividades dirigidas constituyen otro de los pilares del centro: BeOne A Malata dispone de salas específicas de ciclo indoor, cuerpo-mente y actividades de tonificación y coreográficas y ofrece más de 100 actividades dirigidas, con propuestas como bike, GAP, zumba, pilates y diferentes actividades acuáticas.

La oferta se completa con servicios como asesoría deportiva, actividades infantiles, zona infantil, cafetería y parking, ampliando las posibilidades del centro para perfiles y edades diferentes. Esta variedad permite combinar distintas formas de ejercicio y modificar el entrenamiento con el tiempo en función de las necesidades y objetivos de cada momento.

Septiembre, una oportunidad para conocer BeOne A Malata

Antonio Salazar, director de BeOne A Malata, destaca: "Cada persona entiende el ejercicio de una manera diferente. Hay quien busca mejorar su condición física o entrenar fuerza, quien prefiere hacerlo en el agua, quien disfruta de las actividades dirigidas o quien quiere encontrar también un espacio para relajarse y cuidarse. Nuestro objetivo es ofrecer distintas posibilidades para que cada persona pueda elegir cómo quiere entrenar y adaptar la actividad a sus necesidades. Para conocer el centro, este mes disponemos de una prueba gratuita de 3 días y, si la persona interesada se inscribe, la matrícula es gratis".

Toda la información sobre el centro, sus instalaciones y servicios está disponible en beone.es.