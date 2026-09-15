Un conductor se queda atorado en la mediana del túnel de la plaza de España al salir del parking

El vehículo quedó con una rueda suspendida en el aire Cedida

Un conductor tuvo que ser auxiliado hoy martes al mediodía por agentes de la Policía Local tras quedar su vehículo atorado en la mediana que separa los carriles de circulación y el de entrada y salida del aparcamiento en el túnel de la plaza de España. El incidente, en el que no se registraron heridos, tuvo lugar en torno a las 14.00 horas.

Según detallaron fuentes municipales, el siniestro se produjo cuando el conductor, que abandonaba el estacionamiento, trató de incorporarse al carril de subida hasta la carretera de Castilla, sin percatarse de la estructura de hormigón que lo separaba del mismo. Así, el vehículo quedó con una rueda suspendida en el aire y el resto del chasis bloqueando el vial, lo que provocó ligeras retenciones, dado que era el horario de salida de los centros educativos de la zona.

Curiosamente, este es el segundo accidente de estas características en este mismo punto en poco más de una semana. El anterior, como se recordará, se registró al mediodía del pasado día 4. No obstante, en aquella ocasión, al no haber comenzado el curso lectivo, las afectaciones circulatorias fueron menores.