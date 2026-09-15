Tres cursos del Aula UNED Ferrol en línea por empezar en septiembre

Este mismo año, Paloma Blasco impartió una conferencia presencial en la sede ferrolana de la UNED Daniel Alexandre

El Aula UNED Ferrol empezará a impartir en las próximas semanas tres cursos diferentes, que en todos los casos no necesitan conocimientos ni formación previa y tienen una duración de 20 horas lectivas (1 crédito ECTS). Para empezar se ha elegido ‘Recursos y herramientas en línea para aprender inglés’, una propuesta exitosa que cumple su tercera edición y que se desarrollará entre este miércoles 16 y el 14 de octubre, con la posibilidad de formalizar la matrícula para el seguimiento online en directo o en diferido.

Esta actividad de extensión universitaria abarca cinco sesiones en total, en las que se darán a conocer herramientas digitales gratuitas para trabajar la temática inglesa, mejorar la expresión escrita y oral, así como la comprensión auditiva.

Así, facilitar el diseño de un plan de estudio personalizado es el principal el objetivo de este curso, que será impartido por la profesora de inglés Paloma Blasco Fernández, doctoranda en Lingüística Aplicada que se ha especializado en Humanidades Digitales y que a día de hoy es directora de asesoría educativa y de refuerzo escolar.

Tanto en este caso como en las otras dos formaciones que empiezan este mes, la matrícula ordinaria tiene un precio de 45 euros y de 35 al pertenecer a alumnado de la UNED (o gratuita si es tutor o tutora en el centro coruñés). Como novedad, esta cuantía reducida también se aplicará a miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, de familias monoparentales, numerosas, del Colegio Oficial de Procuradores de A Coruña, del Colegio Profesional de Logopedas de Galicia, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Galicia o personas en situación de desempleo.

Otros títulos

El viernes 25 empezará la siguiente formación, ‘Trámites online sin complicaciones: Administración electrónica, comercio electrónico seguro y prevención del fraude’, que será impartida por el entrenador tecnológico David López Pazos, que es docente para la formación en el empleo.

Por otra parte, la licenciada en Dirección y Administración de Empresas, con especialización en Calidad y Medio Ambiente, Mariem Filgueira Pérez, que es directora de proyectos de Consultoría e Innovación, se ocupará a partir del día 30 del título ‘Productividad en equilibrio con IA: organiza tu vida, trabaja con claridad y avanza sin agotarte’.

Toda la información y el enlace para formalizar la matrícula se recoge en la página web extension.uned.es.