‘Symphony’ invita a vivir la magia de la música con realidad virtual

Plaza de Armas presentación Symphony Daniel Alexandre

En la plaza de Armas se abre este miércoles 16 al público la oportunidad de formar parte de la Mahler Chamber Orchestra sin tener conocimiento alguno de música, una experiencia inmersiva que, a través de realidad virtual, no solo llevará a los participantes hasta el Gran Teatro del Liceo de Barcelona sino también hasta otros espacios como el interior de un violín construido artesanalmente por un luthier o también universos de fantasía. ‘Symphony’ es el nombre de este singular proyecto itinerante, impulsado por la Fundación la Caixa, en el que se exhiben dos películas de Igor Cortadellas que culminan con una obra mundialmente reconocida con numerosos premios de prestigio.

La presentación celebrada este mismo martes 15 en las instalaciones de la plaza de Armas contó con la participación del teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera; la responsable territorial de la Fundación la Caixa en Galicia, Susan Santos; el director del área de Negocio de CaixaBank para A Coruña Norte, Manuel Márquez, y el asesor de la exposición, David Puertas.

Precisamente este último retó al público a encontrar a los protagonistas de la obra panorámica que sirve de preámbulo en la primera sala, tres músicos profesionales que se encuentran en la costa mediterránea, Nueva York y Colombia, en la segunda parte de la propuesta, que permite el visionado en 360 grados. Asimismo, dio cuenta de la colaboración destacada de Gustavo Dudamel, “el director más reconocido del mundo, cuando menos el más famoso”, que, de hecho, es quien da la bienvenida al espectador, mirándolo directamente a los ojos, una vez se coloca las gafas de realidad virtual y los auriculares.

Esta iniciativa llega a Ferrol en el marco de una gira de 10 años, que recorrerá un centenar de ciudades tanto de España como de Portugal, en las mismas instalaciones que sirvieron para su estreno hace cuatro años en Barcelona. Así, uno de los pilares fundamentales de ‘Symphony: viaje inédito al corazón de la música bajo la batuta de Gustavo Dudamel’ es su accesibilidad, tanto en términos de territorios como económicos, ya que la entrada es totalmente gratuita.

Accesos

El público general podrá visitar las instalaciones, en pases de 30 minutos, de lunes a viernes (de 12.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00) o sábados, domingos y festivos (de 10.30 a 15.00 y de 16.30 a 21.00). Habrá cuatro sesiones al día en galego (a las 13.00, 17.00, 18.00 y 20.00), mientras que el resto serán en castellano. El aforo es limitado, por lo que se puede reservar en caixaforum.org.