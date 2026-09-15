Los trabajadores del sector de la alimentación piden mejoras para equipararse con los de Pontevedra

Un momento de la concentración de este martes Daniel Alexandre

El personal de las empresas del sector de la distribución de alimentación se concentró este martes frente a dos supermercados Froiz de Ferrol y de Narón para pedir mejoras que se reflejen en el convenio colectivo que se está negociando para la provincia de A Coruña.

La movilización es una de las protestas que se están organizando para preparar las tres jornadas de huelga previstas para mediados de octubre, si no hay un cambio de rumbo en la negociación. El conflicto entre la patronal ASAC y la parte social, representada por los sindicatos CIG, CCOO, UGT y USO, se prolonga desde hace meses, sin que por el momento se haya podido llegar a un acuerdo.

La parte empresarial no ha querido hacer declaraciones, mientras que los sindicatos consideran que la última propuesta trasladada a la mesa de negociación no es suficiente ni en materia salarial –“por debaixo do IPC”, critican– ni laboral, al “tentar incluír os luns nas fins de semana de calidade” o “rexeitar a antigüidade” que sí tienen, lamentan, los trabajadores y trabajadoras de los mismos establecimientos de la provincia de Pontevedra.

Las jornadas de huelga están previstas para el 10, 11 y 13 de octubre.