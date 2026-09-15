Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La Plataforma por un transporte digno pide una investigación sobre el servicio en la comarca

Ha remitido escritos a Xunta, Concellos, Valedor do Pobo, Diputación y DGT, entre otros organismos

Redacción Ferrol
15/09/2026 05:00
buses interurbanos en estación buses
Estación de autobuses en Ferrol
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Las quejas de los usuarios y de la Plataforma por un transporte digno para Ferrol e Comarca, que se remontan años atrás, han vuelto a ponerse sobre la palestra con el inicio del curso escolar y el retorno a la actividad laboral de los usuarios y usuarias del servicio de transporte público en Ferrolterra para comunicarse entre concellos de la zona y, especialmente, con ciudades como A Coruña, Santiago o Lugo.

Ante los últimos hechos de personas que se han quedado en tierra, han llegado con retraso a sus citas o han tenido que viajar de pie, la plataforma ha remitido sendos escritos a diferentes autoridades municipales, provinciales y autonómicas, así como a la Dirección General de Tráfico reclamando una investigación urgente sobre el transporte público en Ferrol y comarca.

Desde la plataforma se recuerda que se trata de una situación “persistente que se reproduce de maneira continuada desde hai anos e que afecta diariamente a millerios de persoas”.

Por eso, piden una investigación “exhaustiva e independente” que determine si el servicio que reciben los ciudadanos de Ferrol y comarca cumple con los estándares mínimos de seguridad, calidad y suficiencia que debe existir en un servicio público esencial.

Recuerdan así que se debe incentivar el transporte colectivo y no que miles de personas deban recurrir a su vehículo privado por falta de alternativas y recuerdan que los estudiantes deben tener transporte a sus centros de bachillerato y FP, a los polígonos industriales para realizar sus prácticas, los trabajadores debe poder viajar a A Coruña, al polígono Vilar do Colo, Río do Pozo, As Lagoas o a cualquier punto de la comarca, los mayores deben poder contar con transporte público para atender sus necesidades de sanidad, trámites administrativos o comercio y ocio.

Asimismo, se dirigen a la DGT informando de la saturación de líneas, personas viajando de pie, averías reiteradas, deterioro de los buses, cinturones de seguridad inutilizados, problemas de ventilación, o retrasos e incidencias continuas en las líneas. Reclaman que se realice una investigación para comprobar también la homologación de los vehículos, sus límites de ocupación, la adecuación de la oferta a la demanda o la seguridad y accesibilidad.

Desde el Foro Cidadán polo Ferrocarril se ha manifestado el apoyo a estas revindicaciones e incidido en el “menosprezo” por parte de Renfe y Xunta de cara a favorecer la intermodalidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620