La Plataforma por un transporte digno pide una investigación sobre el servicio en la comarca

Estación de autobuses en Ferrol Jorge Meis

Las quejas de los usuarios y de la Plataforma por un transporte digno para Ferrol e Comarca, que se remontan años atrás, han vuelto a ponerse sobre la palestra con el inicio del curso escolar y el retorno a la actividad laboral de los usuarios y usuarias del servicio de transporte público en Ferrolterra para comunicarse entre concellos de la zona y, especialmente, con ciudades como A Coruña, Santiago o Lugo.

Ante los últimos hechos de personas que se han quedado en tierra, han llegado con retraso a sus citas o han tenido que viajar de pie, la plataforma ha remitido sendos escritos a diferentes autoridades municipales, provinciales y autonómicas, así como a la Dirección General de Tráfico reclamando una investigación urgente sobre el transporte público en Ferrol y comarca.

Desde la plataforma se recuerda que se trata de una situación “persistente que se reproduce de maneira continuada desde hai anos e que afecta diariamente a millerios de persoas”.

Por eso, piden una investigación “exhaustiva e independente” que determine si el servicio que reciben los ciudadanos de Ferrol y comarca cumple con los estándares mínimos de seguridad, calidad y suficiencia que debe existir en un servicio público esencial.

Recuerdan así que se debe incentivar el transporte colectivo y no que miles de personas deban recurrir a su vehículo privado por falta de alternativas y recuerdan que los estudiantes deben tener transporte a sus centros de bachillerato y FP, a los polígonos industriales para realizar sus prácticas, los trabajadores debe poder viajar a A Coruña, al polígono Vilar do Colo, Río do Pozo, As Lagoas o a cualquier punto de la comarca, los mayores deben poder contar con transporte público para atender sus necesidades de sanidad, trámites administrativos o comercio y ocio.

Asimismo, se dirigen a la DGT informando de la saturación de líneas, personas viajando de pie, averías reiteradas, deterioro de los buses, cinturones de seguridad inutilizados, problemas de ventilación, o retrasos e incidencias continuas en las líneas. Reclaman que se realice una investigación para comprobar también la homologación de los vehículos, sus límites de ocupación, la adecuación de la oferta a la demanda o la seguridad y accesibilidad.

Desde el Foro Cidadán polo Ferrocarril se ha manifestado el apoyo a estas revindicaciones e incidido en el “menosprezo” por parte de Renfe y Xunta de cara a favorecer la intermodalidad.